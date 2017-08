Neun Schalker sind rund um das erste September-Wochenende unterwegs.

Für die meisten geht es um Punkte in der WM-Qualifikation. Leon Goretzka trifft mit der DFB-Elf auf Tschechien (1.9.) und Norwegen (4.9.). Guido Burgstaller spielt mit Österreich in Wales (2.9.) und in Georgien (5.9.). Serbien und Matija Nastasic messen sich mit Moldawien (2.9.) und Irland (5.9.). Yevhen Konoplyanka und die Ukraine müssen in der Türkei (2.9) und in Island (5.9.) antreten.

Donis Avidjaj ist zu den Spielen des Kosovo in Kroatien (2.9.) und gegen Finnland (5.9.) eingeladen. Nabil Bentaleb tritt mit Algerien zweimal gegen Sambia an. Thilo Kehrer und Alexander Nübel bestreiten mit der U21-Nationalmannschaft ein Testspiel gegen Ungarn (1.9.) und ein EM-Qualifikationsspiel gegen Kosovo (5.9.). Amine Harit trifft mit der französischen U21-Auswahl in der EM-Quali auf Kasachstan (5.9.), zuvor im Testspiel auf Chile (1.9.).