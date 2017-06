Der SC Preußen Münster und Stürmer Mirkan Aydin sind nach der Saison getrennte Wege gegangen. Aydin befindet sich aktuell auf Vereinssuche.

Obwohl der 29-Jährige in 14 Spielen fünf Tore für die Preußen erzielte und drei weitere Treffer vorbereitete, war schnell klar, dass es für den gebürtigen Hattinger in Münster nicht weiter gehen würde. "Ich wäre gern geblieben, aber wir konnten letztendlich trotzdem nicht auf einen Nenner kommen", erklärt Aydin, der im Winter dieses Jahres vom schwedischen Klub Dalkurd FF zum Drittligisten aus Münster wechselte.

In der 3. Liga könnte es für Aydin auch in der neuen Saison weiter gehen. Denn die Sportfreunde Lotte haben großes Interesse an dem kurdisch-stämmigen Angreifer. "Das ist ein sehr guter Stürmer. Aber ich glaube, dass wir bei dieser Personalie finanziell an unsere Grenzen stoßen würden. Mirkan weiß, dass er mich jederzeit anrufen kann", bestätigt Lottes Trainer Ismail Atalan das Aydin-Interesse gegenüber RevierSport.

Neben Lotte und dem ambitionierten Regionalliga-Südwest-Vertreter Spielvereinigung Elversberg sollen auch mehrere türkische Vereine an Aydin dran sein. Im Sommer 2014 wechselte der ehemalige Jugendspieler der TSG Sprockhövel nach vier Jahren beim VfL Bochum in Richtung Türkei zum Süper-Lig-Klub Eskisehirspor. Nach einem Jahr ging es für sechs Monate nach Izmir zu Göztepe, bevor Aydin nach Schweden transferiert wurde. Er kann sich durchaus eine Rückkehr in die Türkei vorstellen. "Es war eine lehrreiche Zeit, aber auch keine schlechte. Es läuft einiges anders als in Deutschland, aber daran gewöhnt man sich auch. Ich höre mir alles an, auch die Türkei-Angebote. Mein Berater sondiert aktuell den Markt", erzählt Aydin.

Makram Naceur, der auch Younes Belhanda berät - dieser steht kurz vor der Unterschrift bei Galatasaray Istanbul - vertritt auch die Interessen Aydins. "Mirkan ist 29 Jahre alt und voll im Saft. Er bringt eine gute Vita mit. Ob in Deutschland oder im Ausland: Er ist sehr gefragt und wir werden sehen, was das Beste für ihn ist."