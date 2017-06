An diesem Wochenende steigt Westfalia Herne ins Training ein. Vier Einheiten steigen in der Mondpalastarena. Mittwoch steht das erste Testspiel auf dem Programm.

Der Aufstieg in die Fußball-Oberliga ist gerade geschafft, da bekommt Christian Knappmann, Trainer des SC Westfalia Herne, aus dem Umfeld schon manche Nachfrage: Wann es denn weiter hoch gehe in die Regionalliga...? Das kann Christian Knappmann jetzt so spontan allerdings nicht genau sagen. Zunächst mal, zum Beispiel, will der Trainingsauftakt an diesem Wochenende vorbereitet werden.

Knappmann selbst packt an an diesem Freitag, Torwart Pascal Königs hilft auch mit. Die Trainingskluften müssen noch bis zum Trainingsstart beflockt werden, unter anderem. Viel ist zu fahren und zu schleppen. Beim SC Westfalia ist das auch Trainersache. Knappmann zuckt mit den Schultern: „Wir hatten in den vergangenen Jahren nun mal nicht so viel Erfolg, dass wir uns jetzt vor Ehrenamtlichen kaum retten können.“ Aber immerhin: „Es wächst.“

Einiges ist noch kurzfristig zu erledigen, die Vorbereitung hingegen ist längst durchgeplant. Trainer Knappmann ist noch stolz darauf, das Ziel Aufstieg erreicht zu haben. Aber die Euphorie, sagt er, war schon am Abend nach dem letzten Saisonspiel gegen Brakel weg gewesen. Da habe er schon angefangen, mit möglichen Neuzugängen zu telefonieren und mit der Organisation der Vorbereitung begonnen.

Ziel ist der Klassenerhalt

Am Samstag und Sonntag stehen jeweils ab 10 und 15 Uhr die ersten vier Trainingseinheiten für die Westfalia an. In der Wanne-Eickeler Mondpalastarena, weil der Umbau bevorsteht im German Liquid Park, dem Herner Stadion am Schloss Strünkede. Mit 27 Spielern inklusive A-Junioren geht Knappmann in die Vorbereitung: „Alle Planstellen sind besetzt.“ 28 Tage lang hat sich das Team nach dem Saisonende nicht gesehen. Sieben Tage davon hatten die Herner Pause, dann trainierte jeder 21 Tage lang nach individuellem Plan. Was Laufleistungen angeht, die kann man als Trainer zwar heutzutage über GPS und eine Smartphone-App nachvollziehen – „alle Spieler haben alles erfüllt“, sagt Christian Knappmann. Aber auf die Waage und die Überprüfung der Fitnesswerte verzichten die Herner nicht: „Wenn es los geht, sehen wir, wer wie gearbeitet hat.“ Am kommenden Mittwoch steht dann für die Herner bereits das erste Testspiel an, auswärts bei der U21 des 1. FC Köln.

Das Ziel für die kommende Saison ist klar. Kurz nach dem Aufstieg hat Knappmann zwar gesagt, dass er mit seinem Team in die Regionalliga will – das aber ausdrücklich mittelfristig. In der abgelaufenen Saison sei die klare Vorgabe gewesen, die Westfalenliga zu verlassen. Für die Saison 2017/18 in der Oberliga Westfalen nun sagt Christian Knappmann: „Dieses Jahr geht es erst mal um den Klassenerhalt. Das ist diesmal konservativ. Das sagt man ja so als Aufsteiger.“ Die sportliche Arbeit dafür fängt an diesem Wochenende an.