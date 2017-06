Nachdem Westfalia Rhynern die Regionalliga-Lizenz verweigert wurde, hofft Rot Weiss Ahlen seit Donnerstag auf einen Startplatz in der 4. Liga. Eine offizielle Entscheidung steht noch aus.

Die Ahlener Verantwortlichen sind darüber alles andere als sauer, aber: So langsam werden sie ungeduldig. "Wir haben es sportlich gesehen nicht verdient, weil wir abgestiegen sind. Das wir eine tolle Rückrunde gespielt haben, interessiert auch wenig, weil es letztendlich nicht gereicht hat. Aber trotztem ist es jetzt natürlich schön, sich wieder mit dieser geilen Regionalliga befassen zu dürfen. Ich hoffe, dass wir in wenigen Tagen endlich alles schwarz auf weiß haben und wieder offiziell Regionalligist sind", sagt RWA-Trainer Erhan Albayrak gegenüber RevierSport.

Der 40-jährige Ex-Profi hat den Trainingsauftakt auf den kommenden Montag gelegt. Spätestens an diesem Tag würde er seinen Spielern gerne sagen, in welcher Liga Rot Weiss Ahlen an den Start gehen wird. "Eigentlich ist das eine unbefriedigende Situation. In unserem Fall aber eine schöne Sache. Denn wir dürfen hoffen, obwohl wir abgestiegen sind", wiederholt Albayrak seine aktuellen Gedankengänge.

Von Seiten des Verbandes haben die Ahlener Offiziellen um Manager Joachim Krug noch nichts gehört. Nach unseren Informationen besitzt Westfalia Rhynern noch die Möglichkeit gegen das Urteil des Verbandes Einspruch einzulegen. Diese Frist beträgt jedoch nur drei Tage. "Ich kann noch nichts sagen. In der nächsten Woche werden wir alle schlauer sein", erklärt Reinhold Spohn, Staffelleiter der Regionalliga West, auf RevierSport-Nachfrage.

Derweil äußerte sich Ahlens Joachim Krug via Facebook zu der ganzen Geschichte:

"Hallo Freunde! Rot Weiss Ahlen beginnt am Montag mit dem Vorbereitungstraining auf die neue Saison. Aber in welcher Liga werden wir dann antreten, oder besser gesagt: antreten müssen?

Aus der Presse haben wir erfahren, dass sowohl Rhynern als auch Hamm die Regionalliga-Lizenz verweigert wurde und dass Rot Weiss Ahlen in der Regionalliga verbleibt. Laut Aussage des Staffelleiters Spohn im RevierSport hat Rot Weiss Ahlen die Lizenz für die kommende Saison erhalten und soll den vakanten Platz in der Regionalliga einnehmen.

Wie nachzulesen ist, haben weder Rhynern noch Hamm zum 31. Mai die Auflagen für die Austragung von Sicherheitsspielen vorlegen können. Somit haben sie die vorgegebene Frist nicht eingehalten. Stand heute haben die erforderlichen Umbauarbeiten im Stadion immer noch nicht begonnen. Beide Vereine wissen mindestens seit Beginn des Jahres, dass ein Aufstieg in die Regionalliga möglich sein kann. Die Bedingungen für einen Regionallliga-Aufstieg waren bekannt. Die Vereine hatten seitdem mehr als ausreichend Zeit, die erforderlichen Umbauarbeiten auszuführen. Getan hat sich seitdem nichts.

Wie nachzulesen ist, haben die Vereine jetzt noch eine Einspruchsfrist. Wo bitte soll das denn hinführen? Wann wird es eine endgültige Entscheidung geben? Wenn bei der DFL Unterlagen unvollständig sind oder auch nur eine Sekunde nach der vorgegebenen Frist eingereicht werden, ist der Verein raus. So meine Erfahrungen aus vielen Jahren Bundesliga.

Aus Sicht von Rot Weiss Ahlen muss es nun schnellstens eine Entscheidung geben, die allerdings ja eigentlich schon getroffen wurde."