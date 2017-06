Noch-Schalker Holger Badstuber sieht seine Karriere im DFB-Team noch nicht als beendet an. Seine Zukunft sieht er im Ausland.

"Mein Gefühl sagt: ja. Ich bin von meiner Einstellung und Entwicklung so weit, ein neues Kapitel zu beginnen, hinter die vergangenen Jahre einen Haken zu machen und nach vorne zu blicken. Da habe ich riesige Lust drauf. Ich bin mir sicher, dass da etwas sehr Gutes auf mich zukommt", sagte der 28-Jährige im Interview des Magazins Socrates.

Sowohl Schalke als auch Bayern hatten kein Interesse

Außerdem würde er sich "gerne in einem anderen Land weiterentwickeln, vielleicht eine neue Sprache lernen. Sportlich sind noch einige Jahre auf Top-Level möglich", berichtete Badstuber weiter aus. Zuletzt war der Spieler des FC Bayern an Schalke 04 ausgeliehen. Beide Klubs hatten kein Interesse, den 28-Jährigen weiterzuverpflichten.

Rückkehr in das DFB-Team laut Badstuber möglich

Das Alter sei für Badstuber aber kein Problem - auch nicht im Bezug zu einer möglichen Rückkehr in das DFB-Team: "Ich bin erst 28! Natürlich schließe ich nicht mit der Nationalmannschaft ab. Dafür bin ich zu sehr Sportler", sagte er und ergänzte: "Ich versuche, mich in allen Bereichen weiter zu steigern, mein Potenzial voll auszuschöpfen, mich in meinem neuen Team als Fußballer und Mensch einzubringen. Ich habe schon einmal bewiesen, dass ich es schaffen kann."