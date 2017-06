Fußball-Bundesligist Schalke 04 bastelt offenbar an einem Transfercoup. Die Königsblauen sollen daran interessiert sein, Nationalspieler Serge Gnabry (21) auszuleihen.

Leon Goretzka hat Schalke in die Pflicht genommen. Der umworbene Star der Gelsenkirchener hatte nach einer enttäuschenden Saison der Königsblauen, die auf Platz zehn endete, Verstärkungen gefordert. Gnabry kann zweifellos als solche bezeichnet werden. Der Nationalspieler steht nach Informationen von "rp-online" auf dem Wunschzettel der Schalker.

Erst vor wenigen Tagen hatte der FC Bayern den 21-jährigen Offensivspieler als Neuzugang präsentiert. Der Rekordmeister verpflichtete den Olympia-Star für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von acht Millionen Euro vom Ligakonkurrenten SV Werder Bremen. Wie das Blatt berichtet, sind die Schalker an einem Leihgeschäft interessiert. Dies sei aus Kreisen des Gelsenkirchener Aufsichtsrates zu hören.

Gnabry, der in seiner ersten Bundesliga-Saison elf Tore in 27 Spielen für Werder erzielte, gilt beim FC Bayern langfristig als Ersatz für die alternden Stars Franck Ribery und Arjen Robben. Der Meister denkt jedoch darüber nach, seinem Neuzugang in der kommenden Saison Spielpraxis bei einem anderen Verein zu geben. Zuletzt war die TSG Hoffenheim als möglicher Abnehmer im Gespräch. Nun könnte auch der FC Schalke ins Rennen um Gnabry einsteigen, denn eine namhafte Verstärkung für die Offensive wird beim Klub des neuen Trainers Domenico Tedesco noch gesucht.

Schalkes Personal in der Saison 2017/2018 - Stand: 21. Juni 2017

Zugänge (3+3): Sidney Sam, Felix Platte (waren an Darmstadt 98 ausgeliehen), Fabian Reese (war an den Karlsruher SC ausgeliehen). Dazu kommen aus der eigenen Jugend Haji Wright, Luke Hemmerich und Weston McKennie.

Abgänge (9): Klaas-Jan Huntelaar (Ajax Amsterdam), Sead Kolasinac (FC Arsenal), Fabian Giefer (FC Augsburg), Timon Wellenreuther (Willem II Tilburg), Phil Neumann (FC Ingolstadt), Holger Badstuber (war ausgeliehen und kehrt zum FC Bayern zurück), Abdul Rahman Baba (war ausgeliehen und kehrt zum FC Chelsea zurück), Sascha Riether, Dennis Aogo (jeweils Ziel unbekannt). Was mit Eric Maxim Choupo-Moting (Vertrag läuft ebenfalls aus) passiert, ist noch unklar.

Torhüter: Ralf Fährmann, Alexander Nübel.

Abwehr: Benedikt Höwedes, Matija Nastasic, Naldo, Thilo Kehrer, Coke, Atsuto Uchida.

Mittelfeld: Johannes Geis, Benjamin Stambouli, Leon Goretzka, Nabil Bentaleb, Alessandro Schöpf, Max Meyer, Yevhen Konoplyanka, Daniel Caligiuri, Sidney Sam.

Sturm: Breel Embolo, Guido Burgstaller, Franco Di Santo, Donis Avdijaj, Bernard Tekpetey, Felix Platte.

Dazu kommen die U19-Spieler Luke Hemmerich (Rechtsverteidiger), Westen McKennie (defensives Mittelfeld) und Haji Wright (Sturm).