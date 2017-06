Vor dem Trainingsauftakt am Freitag konnte Farat Toku, Trainer und Sportlicher Leiter der SG Wattenscheid 09, eine weitere Vertragsverlängerung eines Leistungsträgers zum Abschluss bringen.

Jonas Erwig-Drüppel konnte sich mit den Verantwortlichen der SG 09 auf eine weitere Zusammenarbeit einigen und spielt auch in der kommenden Saison im 09-Trikot. Der ehemalige Schalker U23-Spieler wechselte im Sommer 2016 vom SC Verl zur SG 0. Nach einem guten Start in die Saison warfen in Verletzungen (Handbruch, Riss des Syndesmoseband) zwischendurch lange zurück. Trotzdem wollte ihn Toku unbedingt in Wattenscheid halten.



"Das verletzungsbedingte Fehlen von Jonas in der Rückrunde hat uns sehr weh getan. Ich freue mich sehr, dass er wieder fit ist und er weiter bei uns bleibt. Jonas und auch viele andere verzichten auf Geld und haben andere Angebote ausgeschlagen. Das macht mich ein stückweit stolz", erklärt Toku, der jetzt 14 Spieler unter Vertrag hat.

Vor dem Start sollen auch noch die Verträge mit Edin Sancaktar und Predrag Stevanovic verlängert werden. Wattenscheid verlassen wird hingegen Bruno Donnici. Der 24-jährige Keeper wird sich einem Verein in der Schweiz anschließen.