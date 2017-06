Drittligist Preußen Münster hat ein Torwart-Talent von Hertha BSC verpflichtet.

Nachdem der Verein mit Luis Klante bereits ein Torwarttalen verpflichten konnte, das vornehmlich bei den Profis trainieren und in der U19 spielen soll, folgt mit Nils Körber jetzt ein Schlussmann, der mit Max Schulze Niehues um den Stammplatz zwischen den Pfosten kämpfen wird. Der 20-Jährige wird für ein Jahr vom Bundesligisten und Europa-League-Teilnehmer Hertha BSC ausgeliehen. Mit Nils Körber haben sich die Preußen die Dienste eines der Toptalente auf der Torwartposition im deutschen Fußball gesichert, lobt Sportdirektor Malte Metzelder den Neuzugang. „Nils will bei uns in der 3. Liga Spielpraxis sammeln und sich im Profibereich behaupten“, begründet Metzelder die Leihe von Körber, der bei der Hertha noch einen Vertrag bis 2019 besitzt.