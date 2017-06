Bei der Auslosung zur Gelsenkirchener Feld-Stadtmeisterschaft werden die beiden Oberligisten in eine Gruppe mit YEG Hassel und dem SV Horst 08 gelost.

Die Fußballfans dürfen sich auf einen hochinteressanten Tag freuen. Bei der Auslosung der beiden Gruppen für die Fußball-Stadtmeisterschaft am 15. Juli treffen nämlich bereits in der Vorrunde mit dem SC Hassel und der U23 des FC Schalke 04 die beiden Oberligisten aufeinander.

Peter Bottermann, der Vorstandssprecher der Volksbank Ruhr Mitte, und Christian Fischer, der Vorsitzende des Fußballkreises Gelsenkirchen, Gladbeck, Kirchhellen, zogen attraktive Lose für den Showdown der besten Teams dieser Stadt. In der ersten Vorrunden-Gruppe finden sich Bezirksligist Westfalia 04 Gelsenkirchen, der frischgebackene Bezirksliga-Aufsteiger Genclerbirligi Resse, der neue Westfalenligist Viktoria Resse, Landesligist SSV Buer sowie der Absteiger aus der Bezirksliga, der SSV/FCA Rotthausen, wieder.

Um einiges interessanter dürften dagegen die Paarungen in der zweiten Vorrunden-Gruppe sein. Der Erler SV 08 als Bezirksligist wird dort wohl der krasse Außenseiter sein. Denn neben dem Oberligisten SC Hassel und dem Absteiger aus der Westfalenliga, SV Horst-Emscher 08, spielen dort noch der Absteiger aus der Regionalliga, FC Schalke 04 U23, und Westfalenligist YEG Hassel mit.

Das Duell SC Hassel gegen die königsblaue U23 dürfte schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben auf die am 13. August beginnende Oberliga-Saison geben, in der diese beiden als klassenhöchste Teams den Riege der Gelsenkirchener Amateurvereine anführen.

Nach vielen, vielen Jahren ist der FC Schalke 04, das Aushängeschild der heimischen Fußballs, wieder mit seiner zweiten Mannschaft bei der Feld-Stadtmeisterschaft am Start. Das freut alle Beteiligten, wie auch Christian Fischer. „Schalke nimmt seinen Status als eingetragener Verein sehr ernst“, sagt der Kreisvorsitzende.

Damit die Schalker an den Titelkämpfen teilnehmen, wurde der Modus geändert. Nur an einem Tag spielen die zehn besten Teams um die Krone des Gelsenkirchener Fußballs. „Das ist eigentlich unüblich. Normal spielen alle Mannschaften mit“, sagt Christian Fischer. „Doch die Resonanz war im vergangenen Jahr sehr niedrig. Und wir wollten daher ein Spotlight setzen.“ Im vergangenen Jahr nahmen nur 22 von 47 Vereinen die Möglichkeit wahr, an der Stadtmeisterschaft teilzunehmen. Christian Fischer sagt aber auch: „Nächstes Jahr sind die kleinen Vereine wieder dabei. Dann werden wir wohl zwei Vorturniere auch an einem Tag spielen.“

Nur vier Euro Eintritt am 15. Juli

Die Stadtmeisterschaft in diesem Jahr findet am Samstag, 15. Juli, in der Glückauf-Kampfbahn auf dem Rasen- und auf dem Kunstrasenplatz statt. Welche Gruppe auf welchem Platz spielt, ist aber noch nicht klar. Los geht es um 10 Uhr morgens. Damit auch alles an einem Tag über die Bühne gehen kann, beträgt die Spielzeit über das komplette Turnier einmal 30 Minuten. Nach der Vorrunde folgt das Halbfinale, das Elfmeterschießen um Platz drei sowie das Endspiel.

Ein weiterer Trumpf, um viele Zuschauer in die Glückauf-Kampfbahn zu locken, ist, neben den zehn besten Gelsenkirchener Mannschaften an einem Tag und an einem Ort zu sehen, der moderate Eintrittspreis. Für gerade mal vier Euro kann man sich den ganzen Tag lang die besten Amateurfußballer von Gelsenkirchen anschauen.