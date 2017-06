Die erste Runde im DFB-Pokal der U19-Junioren ist ausgelost. Und sie hat gleichen einen Knaller parat.

DFB-Trainer Stefan Kuntz und Bayern-Neuzugang Serge Gnabry zogen im Sheraton Airport Hotel in Frankfurt die 16 Paarungen - dabei wartet auf den BVB eine harte Nuss. Denn die Dortmunder Talente müssen gleich in der ersten Runde beim FC Bayern ran. Die Münchner werden die Revanche wollen für die Niederlage im Finale um die Deutsche Meisterschaft. Denn Dortmunds U19 besiegte die Bayern am 22. Mai im Finale vor der Rekordkulisse von 33.450 Zuschauern mit 8:7 (0:0) im Elfmeterschießen.

Pokaltitelverteidiger FC Schalke hat auch eine knackige Aufgabe vor der Brust: Die Königsblauen müssen gegen den Titelverteidiger ran. Eintracht Braunschweig gewann am 27. Mai den U19-DFB-Pokal durch einen 3:0-Erfolg über CZ Jena. Der VfL Bochum muss in der ersten Runde zum FC Energie Cottbus reisen.

Die Partien der ersten Runde finden am 6. August statt. Die genauen Anstoßzeiten werden noch terminiert. Das Achtelfinale steigt am 30 September, das Viertelfinale am 17. Dezember. Mit dem Halbfinale geht es am 17. März 2018 weiter, ehe am 19. Mai 2018 in Berlin das Endspiel um den DFB-Junioren-Vereinspokal stattfindet.

Die Spiele der ersten Runde in der Übersicht:

1. FC Magdeburg – 1. FSV Mainz 05

Sieger aus FC Förderkader /FC Hansa Rostock – 1. FC Kaiserslautern

FC Hertha 03 Zehlendorf – Hertha BSC

Carl Zeiss Jena – TSG 1899 Hoffenheim

Energie Cottbus – VfL Bochum

SV Lippstadt 08 – Hannover 96

SV Eintracht Trier – FC Ingolstadt

1. FC Saarbrücken – Borussia Mönchengladbach

FC St. Pauli – SV Werder Bremen

RB Leipzig – Sieger Eintracht Frankfurt/SV Darmstadt 98

1. FC Köln – SV Sandhausen

VfL Wolfsburg – FC Heidenheim

FC Schalke 04 – Eintracht Braunschweig

FC Bayern München – Borussia Dortmund

SG Dynamo Dresden – Bayer Leverkusen

Holstein Kiel – SC Freiburg