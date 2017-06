Nach nur einem Jahr muss Markus Weinzierl den FC Schalke 04 wieder verlassen. Nach Informationen dieser Redaktion hat Christian Heidel Trainer Weinzierl die Entscheidung mitgeteilt.

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat sich nach nur einem Jahr von Trainer Markus Weinzierl getrennt. Nach den Informationen dieser Redaktion, hat Sportvorstand Christian Heidel Weinzierl die Entlassung bereits mitgeteilt. Die Nachfolge übernimmt wahrscheinlich der 31-jährige Domenico Tedesco, der in der vergangenen Rückrunde den Zweitligisten FC Erzgebirge Aue trainiert.

Für Weinzierl endet das Abenteuer Schalke wie bei Vorgänger André Breitenreiter nach nur einem Jahr. Schalkes Sportvorstand Christian Heidel hatte im Juni 2016 als erste Amtshandlung Breitenreiter gefeuert und in der Folge seinen Wunsch-Kandidaten Weinzierl nach wochenlangen Verhandlungen für drei Millionen Euro vom Bundesliga-Rivalen FC Augsburg geholt. Heidel und Weinzierl gingen die Sommer-Vorbereitung selbstbewusst an, versprachen das "neue Schalke" - allerdings missriet der Saisonstart. Schalke verlor die ersten fünf Bundesliga-Spiele. Es folgten 45 weitere Pflichtspiele, aber nur wenige Höhepunkte. Schalke beendete die Saison auf dem zehnten Tabellenplatz und verpasste zum ersten Mal seit langer Zeit den internationalen Wettbewerb. Im DFB-Pokal und in der Europa League erreichte S04 immerhin das Viertelfinale - ein schwacher Trost.

Nach der Saisonanalyse mit Weinzierl traf Heidel ein hartes Urteil: „Die Entwicklung hat überall stattgefunden, nur nicht auf dem Spielfeld.“ Zudem verlangte Heidel von Weinzierl für die kommende Saison ein "klares Konzept". Offensichtlich hatte der Trainer keine überzeugenden Antworten. Zudem war er im Team nicht mehr unumstritten. Weinzierl steht noch bis zum 30. Juni 2019 unter Vertrag. Die Trennung wird teuer.

Zum dritten Mal in Folge gibt es nun in der Sommerpause einen Umbruch auf Schalke. Vor zwei Jahren kam Breitenreiter mit neuem Schwung, vor einem Jahr Weinzierl, nun übernimmt wahrscheinlich Domenico Tedesco (31), der Erzgebirge Aue sensationell zum Klassenerhalt in der 2. Bundesliga führte. Tedesco arbeitete vor seinem Engagement in Aue als Jugendtrainer beim VfB Stuttgart und in Hoffenheim. Tedesco ist der jüngste Schalke-Trainer aller Zeiten.