Beim A-Kreisligisten SGP Oberlohberg wird sich in der kommenden Saison einiges ändern.

Statt Andreas Martyjasczek, langjähriger Trainer und sportlicher Leiter, wird Jens Szopinski die Mannschaft in der kommenden Saison betreuen. Ihm zur Seite steht sein langjähriger Co-Trainer Torsten Nienhaus. Beide waren bis letzte Saison beim A-Ligisten Spvgg. Sterkrade Nord tätig, wo sie sich mit dem Klassenerhalt verabschiedet haben.

Martyjasczek, der Oberlohberg weiter als sportlicher Leiter erhalten bleibt, hatte das Duo nach Oberlohberg geholt. Ihr Tenor: „Wir kennen „Schuppi“ schon viele Jahre. Uns hat sehr imponiert, wie sehr er sich um uns bemüht hat. Unabhängig davon freuen wir uns auf die neue Aufgabe in einem tollen Verein mit sehr viel Potential und einer schönen Platzanlage“.

Allerdings ist es dem Trainerteam nicht verborgen geblieben, dass die SGP in der Kreisliga A bis zum Schluss um den Klassenerhalt bangen musste. Das sei aber nicht das Problem, so beide Trainer, vielmehr hatte es bei manchen Spielern an der Disziplin auf dem Platz gemangelt. Das muss sich ändern. Das Trainerteam betont: „Aus eigenen Erfahrungen und Beobachtungen kennen wir die SGP ganz anders. Deswegen muss es Veränderungen geben, und die wird es geben. Wichtig ist für uns Disziplin, aber auch Spaß und Freude an dem, was wir als Team jede Woche gemeinsam bewegen wollen. Unser Ziel ist es, dass wir eine ruhige und sorgenfreie Saison spielen“.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden bereits einige Neuverpflichtungen getätigt. Mit weiteren Spielern befindet man sich in Verhandlung.