Trotz des 1:1 (0:0) und auffällig wenig Torchancen bei Borussia Dortmund II zeigte sich RWE-Kapitän Benjamin Baier zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft.

Nach dem zwischenzeitlichen Führungstreffer durch Roussel Ngankam Roussel Ngankam» zum Profil gelang Rot-Weiss Essen vor allem in der Offensive nicht mehr viel. Der BVB gestaltete das Spiel in der Defensive eng und presste immer wieder aggressiv. Die Elf von Sven Demandt hatte damit ihre Probleme und konnte nach dem Führungstreffer nur noch sporadisch vor das gegnerische Tor kommen. Die Folge: Der BVB glich per Foulelfmeter aus. RWE-Kapitän Benjamin Baier sah trotzdem eine gute Leistung seiner Mannschaft.

Benjamin Baier, 1:1 bei Borussia Dortmund II, nachdem Ihre Mannschaft zunächst in Führung ging. Danach hatte man den Eindruck, RWE hat das Spiel ein wenig leichtfertig aus der Hand gegeben. Können Sie das bestätigen?

Leichtfertig würde ich nicht sagen. Dortmund hat eine gute und extrem spielstarke Mannschaft. Die lassen dich viel laufen und setzten dich ständig unter Druck, wenn du den Ball hast. Ich finde, dass wir trotzdem ein starkes Spiel gemacht und gut dagegen gehalten haben. Bei der Elfmeter-Situation stellen wir uns etwas blöd an. Trotzdem haben wir Dortmund das Leben schwer gemacht. Wie ich finde, war das gar nicht schlecht.

Haben Sie einen Fortschritt gegenüber der Heimniederlage gegen Aachen gesehen?

Ich finde ehrlich gesagt, dass wir auch gegen Aachen kein schlechtes Spiel abgeliefert haben. Wir haben uns aber - genau wie gegen Dortmund - nicht belohnt. Deshalb können wir mit der Leistung natürlich nicht rundum zufrieden sein.

Was muss besser werden, damit wieder Siege folgen?

In den entscheidenden Situationen einfach mal wieder richtig kaltschnäuzig sein und unsere Chancen nutzen, auch wenn wir vielleicht mal weniger bekommen so wie gegen den BVB. Dortmund hatte natürlich eine top Qualität auf dem Platz, aber die haben wir auch. Daran müssen wir weiter glauben, dann kommen die Erfolge auch wieder zurück. Ich bin davon überzeugt, dass das Spiel gegen Dortmund ein Schritt in die richtige Richtung war.