In der Regionalliga West gelang es der SG Wattenscheid 09 mit einem 3:0-Erfolg gegen den Bonner SC einen wichtigen Heimsieg einzufahren.

Eine halbe Stunde war im Lohrheidestadion gespielt. Die gegenüber der Pleite aus der Vorwoche (0:3 gegen den SC Wiedenbrück) nicht veränderte Wattenscheider Elf entwickelte großen Druck auf einen zu diesem Zeitpunkt mächtig überforderten Bonner SC. "Eine Viertelstunde waren wir ebenbürtig. Danach hat eine Mannschaft das Spiel diktiert und kontrolliert", kommentierte Daniel Zillken, Trainer des Bonner SC, den ersten Durchgang. Nachdem Angelo Langer (21.) sowie der von mehreren Ligakonkurrenten umworbene Daniel Keita-Ruel (12.) bereits beste Chancen auf die Führung ausließen, landete auch Manuel Glowacz' Versuch von der Sechzehnerkante am Innenpfosten. Handlungsschnell jedoch setzte Mittelfeldakteur Demir Tumbul nach und besorgte im zweiten Versuch das längst fällige 1:0 (31.). Eine spielentscheidende Szene.

Denn nach dem direkten Wiederanstoß befand sich der Bonner SC im Tiefschlaf und kassierte nur drei Minuten später durch den völlig freistehenden Nico Buckmaier den Doppelschlag. Ein Distanzschuss, bei welchem BSC-Schlussmann Martin Michel nicht ganz machtlos war (34.). Im zweiten Durchgang erlebten die 618 anwesenden Zuschauer an der Lohrheide ein kaum verändertes Bild. "Ich hätte nie das Gefühl, dass die Bonner uns gefährlich werden könnten. Zu keiner Zeit im Spiel", betonte Wattenscheid-Coach Farat Toku. Sein Gegenüber an der Seitenlinie adelte die Toku Elf. "Sie waren griffig und hatten eine gute Spielanlage nach vorne", erklärte Zillken auf der Pressekonferenz.

Während der Aufsteiger aus Bonn über weite Strecken enttäuschte, verpassten es die Gastgeber bereits früher das Spiel zu entscheiden und eindeutiger zu führen. So tauchte unter anderem Außenverteidiger Langer aus spitzem Winkel frei vor dem BSC-Tor auf, vergab allerdings gegen Schlussmann Martin Michel (59.). Auch Buckmaier, welcher in der ersten Halbzeit das zwischenzeitliche 2:0 erzielen konnte, vergab eine der vielen Überzahlsituationen der Sportgemeinschaft (62.)

So sollte letztlich ein Standard die Begegnung zugunsten der Toku-Elf entscheiden. Eine Viertelstunde vor Schluss zirkelte Manuel Glowacz einen Freistoß aus gut zwanzig Metern sehenswert in den rechten Torwinkel (75.). Das Sahnehäubchen auf einer ansprechenden Leistung der SGW, welche im Gegensatz zum Hinspiel (3:2 aus Wattenscheider Sicht) nur wenig Probleme mit dem Aufsteiger besaß. "Nach der letzten Woche, in der wir nicht den besten Fußball gespielt haben, wollten wir natürlich eine Reaktion zeigen. Das ist uns mehr als gelungen", lobte Farat Toku die Leistung seiner Schützlinge gegenüber den Pressevertretern.