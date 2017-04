Bodo Menze und Edwin van der Sar vertreten ihre Klubs im europäischen Fußball. Bei den Duellen zwischen Schalke und Ajax treffen sie sich wieder.

Für Bodo Menze (63), Schalkes „Minister“ für die internationalen Beziehungen, ist das Europa-League-Viertelfinale gegen Ajax Amsterdam eine ganz besondere Nummer. Denn Ajax-Vorstandschef Edwin van der Sar (46) ist mehr als nur ein guter Bekannter von Menze: Beide leiten bei der Vereinigung der europäischen Fußballclubs (ECA) die Arbeitsgruppe Nachwuchsförderung. Van der Sar ist der Vorsitzende, Menze sein Stellvertreter.

Bei der ECA-Tagung zuletzt in Athen zollten sich die beiden Funktionäre schon Respekt, wer mit seiner Mannschaft bei den Europa-League-Duellen ins Halbfinale einzieht. Das Hinspiel findet am 13. April in Amsterdam statt, das Rückspiel am 20. April auf Schalke – es ist Menzes Geburtstag.

Bodo Menze vertritt Schalke bekanntlich auch regelmäßig bei den Auslosungen im Europapokal. Als Schalke zuletzt Ajax zugelost wurde, bekam er sofort eine SMS von van der Sar: „Herzlich willkommen in Amsterdam.“ Menze schrieb sofort zurück und freute sich auf die Spiele: „Wir beide sind gemeinsame Streiter für die optimale Förderung des Nachwuchsfußballs in der European Club Association (ECA), aber auch Gegner für mindestens zweimal 90 Minuten im Viertelfinale der Europa League.“

Ajax Amsterdam und Schalke 04 stehen im europäischen Klubfußball seit vielen Jahren für eine ausgezeichnete Nachwuchsförderung. Bodo Menze hat auf Schalke von 1991 bis Ende 2013 die Nachwuchsabteilung geleitet und ist heute für die internationalen Beziehungen der Königsblauen zuständig. Der frühere Weltklasse-Torwart Edwin van der Sar stieg bei Ajax zuletzt vom Marketing-Direktor zum Vorstandsvorsitzenden auf.