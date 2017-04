Am kommenden Sonntag trifft Adler Osterfeld auf DJK SF Lowick.

Zuletzt holte Osterfeld einen Dreier gegen den SV Krechting (2:1). Der letzte Auftritt von Lowick verlief enttäuschend. Vor heimischem Publikum setzte es eine 0:3-Niederlage gegen den 1. FC Bocholt 2. Nachdem das Hinspiel mit 0:0 ohne Treffer über die Bühne ging, soll das Rückspiel ereignisreicher werden.

Die passable Form von Adler belegen neun Zähler aus den letzten fünf Begegnungen. Zehnmal ging der Gastgeber bislang komplett leer aus. Hingegen wurde 13-mal aus den Begegnungen der Saison der maximale Ertrag mitgenommen. Hinzu kommen zwei Punkteteilungen. Der SV Adler belegt mit 41 Punkten den siebten Tabellenplatz.

Die volle Punkteausbeute sprang für DJK SF Lowick in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus. Auf des Gegners Platz hat der Gast noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst sechs Zählern unterstreicht. Bislang fuhr Lowick sechs Siege, drei Remis sowie 16 Niederlagen ein. DJK SF Lowick belegt mit 21 Punkten einen direkten Abstiegsplatz. Im Sturm von Lowick stimmt es ganz und gar nicht: 37 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen.

Die Hintermannschaft von DJK SF Lowick ist gewarnt, im Schnitt trifft die Offensivabteilung von Adler Osterfeld mehr als zweimal pro Spiel ins Schwarze. Aufgrund der Tabellensituation und der aktuellen Formkurve geht Osterfeld als Favorit ins Rennen. Lowick muss alles in die Waagschale werfen, um gegen Adler zu bestehen.