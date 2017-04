Am Freitag trifft SV Lippstadt 08 auf Arminia Bielefeld 2.

Lippstadt zog gegen FC Gütersloh am letzten Spieltag mit 4:2 den Kürzeren. Bei ASC 09 Dortmund gab es für die Arminia am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 4:2-Niederlage. Tore gab es beim 0:0 im Hinspiel nicht zu sehen. Erwartet die Zuschauer im Rückspiel ein anderes Bild?

Der SVL befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte. Bisher verbuchte der Gastgeber 13-mal einen dreifachen Punktgewinn. Demgegenüber stehen fünf Unentschieden und sieben Niederlagen. Die Lippstädter hat 44 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang vier.

Der bisherige Ertrag des DSC in Zahlen ausgedrückt: acht Siege, sieben Unentschieden und neun Niederlagen. Der Gast führt mit 31 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Insbesondere den Angriff von SV Lippstadt 08 gilt es für Arminia Bielefeld 2 in Schach zu halten. Durchschnittlich lässt Lippstadt den Ball mehr als einmal pro Partie im Netz zappeln. In der Fremde bekleckerte sich die Arminia bislang wahrlich nicht mit Ruhm (2-4-5 ). Gelingt ausgerechnet beim SVL die Kehrtwende? Der DSC steht vor einer schweren Aufgabe, schließlich lief die bisherige Saison von SV Lippstadt 08 bedeutend besser als die von Arminia Bielefeld 2.