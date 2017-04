Das Ergebnis des Spiels zwischen SV Horst-Emscher 08 und FC Lennestadt lautete 2:2.

Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelt sich auch im Ergebnis wider. Das Hinspiel hatte Lennestadt für sich entschieden und einen 5:0-Sieg gefeiert.

Letztlich trennten sich der SV Horst und der FCL remis.

Gewinnen hatte bei SV Horst-Emscher 08 zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits sechs Spiele zurück. Der Gastgeber bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 14.

In den letzten fünf Partien ließ FC Lennestadt zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich vier. Der Gast sammelt weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile 16 zusammen hat. Ansonsten stehen noch vier Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Mit 73 Toren fing sich der Aufsteiger die meisten Gegentore in der Verbandsliga Westfalen 2. Nächster Prüfstein für den SV Horst ist SC Neheim. Lennestadt misst sich am selben Tag mit Kirchhörder SC.