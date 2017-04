Am Sonntag kam der Holzwickeder SC 2 beim FC Nordkirchen nicht über ein 1:1 hinaus.

Der vermeintlich leichte Gegner war Nordkirchen mitnichten. Der Gastgeber kam gegen Holzwickede zu einem achtbaren Remis. Das Hinspiel hatte der FC Nordkirchen beim Holzwickeder SC 2 mit 1:0 für sich entschieden.

Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich Nordkirchen und Holzwickede schließlich mit einem Remis.

Der FC Nordkirchen bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 13. Insbesondere an vorderster Front kommt Nordkirchen nicht zur Entfaltung, sodass nur 33 erzielte Treffer auf das Konto des FC Nordkirchen gehen. Seit vier Spielen Spielen hat Nordkirchen keine Niederlage mehr kassiert, der Holzwickeder SC 2 ebenso nicht. Während der FC Nordkirchen am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) bei Eintracht Dortmund gastiert, duelliert sich Holzwickede am gleichen Tag mit Westfalia Wethmar.