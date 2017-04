Mit 0:3 verlor der Wuppertaler SV am Sonntag zu Hause in der U19-Bundesliga gegen Preußen Münster.

Wuppertal war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte Münster mit 2:1 gewonnen.

Unter dem Strich nahm der Gast beim WSV einen 3:0-Auswärtssieg mit.

Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der Wuppertaler SV auf insgesamt nur sechs Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können. Insbesondere an vorderster Front liegt beim Gastgeber das Problem. Erst 19 Treffer markierte die Wuppertaler – kein Team der Bundesliga West ist schlechter.

Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte die Preußen deutlich. Insgesamt nur acht Zähler weist die Münsteraner in diesem Ranking auf. Preußen Münster bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, zwei Unentschieden und 13 Pleiten. Münster springt mit diesem Erfolg auf den achten Platz. Während Wuppertal am nächsten Sonntag (11:00 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach gastiert, duelliert sich die Preußen am gleichen Tag mit RW Oberhausen.