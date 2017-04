Auf dem Papier ist es eine klare Sache. In der U19-Fußball-Bundesliga tritt der Spitzenreiter am Samstag (11 Uhr) beim Tabellenletzten an.

Der FC Schalke 04 reist nach Köln zur Viktoria. Ganz so klar ist die Sache für Schalkes Trainer Norbert Elgert aber nicht. „Das wird alles andere als eine leichte Aufgabe“, warnt er. Die Vorbereitung auf das Spiel war völlig zerrissen Norbert Elgert (Schalke 04) Die Viktoria steht auf dem letzten Tabellenplatz, hat fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Die Mannschaft von Norbert Elgert ist aber trotzdem gewarnt. Zwar habe Köln zuletzt gegen Bielefeld (1:3) und Düsseldorf (0:2) verloren. „Aber sie waren über weite Strecken gleichwertig. Sie sind durchaus in der Lage auch die Top-Teams zu ärgern“, weiß Elgert. Schwierige Vorbereitung Schalke müsse daher alles zu hundert Prozent annehmen. Gerade, weil die Viktoria zuletzt, trotz guter Leistungen, Federn gelassen hat und in fünf der letzten sechs Spiele als Verlierer vom Platz ging. „Viktoria wird nach dem letzten Strohhalm greifen“, sagt Elgert. Die Partie werde auch kein Selbstläufer, weil die Vorbereitung alles andere als optimal lief. Sechs Spieler waren unter der Woche im Profitraining, sieben haben ihr Sportabitur gemacht. „Dadurch war die Vorbereitung völlig zerrissen“, sagt Elgert. Auf dem Papier spricht am Sonntag alles für sein Team. Doch diese Spiele sind im Fußball meist die schwierigsten.

