Seit Februar fällt Schalkes Fels in der Brandung aus. Abwehrchef Naldo zog sich im Euro League-Duell mit PAOK Saloniki einen Muskelriss im Adduktorenbereich zu.

Eigentlich war seine Saison damit bereits abgehakt, doch jetzt gibt es neue Hoffnung, dass der 34-Jährige doch noch im Schlussspurt dabei sein kann. Im Interview spricht Naldo über seine Comeback-Hoffnung, Schalkes Fans und seinen Europa-League-Traum

Naldo, wie geht es Ihnen nach dem Muskelriss im Adduktorenbereich?

Mir geht es ganz gut. Es sieht sehr gut aus. Wir sind auf einem sehr guten Weg.

Gibt es eine Chance, doch noch in dieser Saison zurückzukehren?

Ja, ich denke immer positiv. Die Chance besteht durchaus, aber wir schauen jetzt von Tag zu Tag. Unser Arzt war bei der letzten Untersuchung sehr zufrieden. Die Entwicklung ist sehr gut. Ich hoffe, dass ich in dieser Saison noch für Schalke spielen kann. Wenn kein Risiko mehr besteht und ich zum Ende der Saison zurückkehren kann, wäre das toll.

Wie sieht Ihr Programm im Moment aus?

Im Moment fahre ich Fahrrad. Der nächste Schritt ist dann, langsam wieder zu laufen.

Ist es für Sie schwierig, sich die Schalker Spieler von der Tribüne aus anzusehen?

Auf jeden Fall. Von draußen ist es schwer, zuzugucken, aber es macht Spaß, die Jungs auf dem Platz zu sehen. Sie sind im Euro League-Viertelfinale. Wir befinden uns kurz vor dem Saisonende in einer wichtigen Phase. Am Samstag spielen wir gegen Borussia Dortmund, das ist die Chance, ein gutes Zeichen zu setzen. Wenn wir eine gute Leistung abrufen, können wir viel Selbstvertrauen für die nächsten Wochen mitnehmen. Und hoffentlich auch drei Punkte.

Beim 0:0 in der Hinrunde haben Sie mit Ihren Schalker Teamkollegen eine kämpferisch überragende Leistung abgerufen.

Ja, das war eine sehr gute Teamleistung. Darauf wird es auch am Samstag ankommen, weil Dortmund so viel Qualität und sehr schnelle Spieler hat. Wir müssen über 90 Minuten sehr konzentriert sein.

Gibt es bei der Borussia den einen Spieler, den man unbedingt ausschalten muss?

Es sind mehrere sehr gute Spieler. Ich denke da an Christian Pulisic, Ousmane Dembélé. Pierre-Emerick Aubameyang sowieso. Ich finde, dass Gonzalo Castro klasse spielt und Sokratis im Defensivbereich einen guten Job macht. Dortmund ist eine gefährliche Mannschaft. Aber wir spielen zuhause und haben unsere Fans im Rücken.

Kann Schalke den BVB bezwingen?

Ja, auf jeden Fall. Wir haben genug Qualität im Team, um dieses Spiel zu gewinnen. Ich hoffe, dass wir die Entwicklung der letzten Wochen mit ins Derby nehmen.

Gehen Sie als verletzter Spieler vor dem Dortmund-Derby in die Mannschaftskabine oder bleiben Sie eher weg, um die Konzentration nicht zu stören?

Wenn wir zuhause auflaufen, bin ich vor den Spielen immer bei den Jungs in der Kabine. Ich versuche dann, immer mit dem einen oder anderen zu sprechen. Viele wollen unmittelbar vor einer Begegnung Ruhe und bleiben in ihrer Ecke. Das akzeptiere ich natürlich. Aber mit meinen Abwehrkollegen Thilo Kehrer und Matija Nastasic oder auch Torwart Ralf Fährmann gibt es schon das eine oder andere Gespräch. Aber nicht nur ich bin da, auch andere verletzte Spieler oder die Jungs, die am Spieltag nicht im Kader sind. Wir sind eine Mannschaft. Da ist der enge Kontakt ganz wichtig.

Im Sommer gab es einen großen Umbruch bei S04. Glauben Sie, dass es zur neuen Saison erneut Veränderungen geben könnte und Spieler wie Leon Goretzka oder Max Meyer nicht mehr da sind?

Max und Leon gehören zu unserer Mannschaft. Wir hatten es in dieser Saison nicht einfach, aber das Team hat die Ruhe bewahrt und wusste, dass die Qualität da ist. Die Verletzung von Stürmer Breel Embolo war natürlich ein schwerer Schlag für uns. Auch Franco Di Santo oder Klaas-Jan Huntelaar waren lange verletzt.

Wie haben Sie die Schalker Fans kennengelernt? Ist die Mentalität hier komplett anders?

(lacht) Die Mentalität ist hier wie bei den Brasilianern. Sie sind heißblütig, feuern über 90 Minuten an. Schalke hat so viele Fans, auswärts begleiten uns 5000, 6000 Leute. Das spüren wir auf dem Platz. Ich habe in den ersten drei Monaten auf Schalke im Hotel gewohnt, sehe jetzt auch viele Menschen in meiner Reha. Die Leute sind hier sehr herzlich. Ich versuche, so oft wie möglich mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Was ist für Schalke noch drin in dieser Serie?

Die Saison dauert nur noch zwei Monate. Es ist wichtig, jedes Spiel aufs Neue Gas zu geben. Wir können noch viel erreichen.

Sie haben 2009 mit Werder ein Euro League-Finale gegen Donezk bestritten und waren nach Verlängerung unterlegen. Gibt es den Traum, in diesem Wettbewerb den ganz großen Erfolg zu feiern?

Auf jeden Fall. Gegen Donezk haben wir damals 1:2 verloren. Jetzt ist Schalke auf einem sehr guten Weg, aber wir müssen erst einmal das Viertfelfinale gegen Ajax Amsterdam überstehen. Der Traum geht weiter.

Kann ein Sieg über Dortmund Euphorie für den Endspurt auslösen?

Ja, am Samstag gegen eine starke Mannschaft wie den BVB zu gewinnen, das wäre für uns ein guter Zeitpunkt.