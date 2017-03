Schalkes Winter-Einkauf Daniel Caligiuri erlebt jetzt sein erstes Derby im Ruhrpott. Ein Gespräch über Emotionen auf Schalke – und seinen Kontakt zum BVB.

Daniel Caligiuri ist heiß auf sein erstes Mal. „Ich freue mich riesig auf unser Derby gegen Dortmund“, sagt der Schalker Offensivspieler vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Im Interview spricht Caligiuri über Emotionen, André Schürrle beim BVB – und seine Hochzeit.

Herr Caligiuri, wie oft sind Sie schon auf das Derby gegen Dortmund angesprochen worden?

Daniel Caligiuri: Ich habe selbst mal nachgefragt, wie es hier so abgeht, wenn Schalke gegen den BVB spielt. Es ist eines der größten Derbys in Europa. Ich hatte schon ein paar spannende Nachbarschafts-Duelle, aber noch nicht so eines.

Haben Eigengewächse wie Ralf Fährmann, der sich keinen anderen Klub vorstellen kann, oder Benedikt Höwedes auf die Wichtigkeit des BVB-Spiels hingewiesen?

Nein, das weiß ich auch so, was ein Derby bedeutet. Für die Fans ist es ein sehr wichtiges Spiel. Das Spiel des Jahres. Ich bin top vorbereitet und brauche da keine Tipps.

Spüren Sie bereits Derby-Kribbeln?

Für mich ist es am Samstag das erste Mal. Ich freue mich riesig auf mein erstes Derby mit Schalke.

Freuen Sie sich mehr auf die Derby-Erfahrung oder auf BVB-Stürmer André Schürrle, mit dem Sie in Wolfsburg Pokalsieger wurden?

André ist ein sehr guter Kollege von mir. Wir haben uns immer sehr gut verstanden in Wolfsburg. Aber auf dem Platz sind wir für 90 Minuten nur Rivalen. Jeder will für sein Team, für seinen Verein das Bestmögliche erreichen.

Gibt es Kontakt zu André Schürrle oder ist der Draht vor dem direkten Duell erkaltet?

Ein paar Tage vor dem Derby gibt es schon die eine oder andere SMS zwischen uns.



Caligiuri international

Daniel Caligiuri hat bisher noch kein Länderspiel bestritten, könnte sowohl für Deutschland als auch für Italien spielen.

„Das mit der Nationalmannschaft lasse ich auf mich zukommen“, so Caligiuri. Wenn es zu einer Nominierung käme, „wäre das schön. Wenn nicht, dann soll es halt nicht sein. Ich mache mir keine Gedanken.“



Sie sind Deutsch-Italiener. Wenn Ihnen auf dem Spielfeld eine Aktion misslingt, fluchen Sie dann auf italienisch oder auf deutsch?

Das ist sehr unterschiedlich. Ich sage das, was mir gerade auf den Lippen liegt. Das kann etwas Italienisches sein, es können aber auch deutsche Wörter sein. Manchmal fluche ich auch in einer ganz anderen Sprache. Englisch oder Spanisch zum Beispiel.

Was die Vokabeln angeht, sind Sie sehr flexibel. Wie sieht es bei der Mentalität aus? Geht die Tendenz zu heißblütig-italienisch oder eher zu diszipliniert-deutsch?

Ich würde mich als sehr emotional beschreiben. Auf dem Spielfeld wäre also eher italienische Emotionalität passend. Aber das Deutsche steckt natürlich auch in mir. Eigentlich eine gute Mischung.

Ist der blau-weiße Virus schon in Ihrer Blutbahn?

Er kommt immer mehr rein. Man hört ja auch von Ralf Fährmann oder Benedikt Höwedes, was es bedeutet, hier bei Schalke zu spielen, und welchen Stellenwert der Klub hat. Ich bin noch ganz am Anfang, aber gehöre schon zu Schalke.

Fühlen Sie sich auf Schalke gut aufgenommen und gut angekommen?

Ich fühle mich so, als ob ich schon ein, zwei Jahre auf Schalke dabei bin. Die Jungs sind alle sehr cool drauf. Jetzt kann ich mich erstmal richtig einleben. Meine Freundin und ich haben endlich ein eigenes Zuhause in der Nähe von Düsseldorf gefunden. Man möchte sein eigenes Bett, weil man sich da am wohlsten fühlt. Das ist dann etwas ganz anderes als im Hotel zu leben. Ich bin glücklich, dass jetzt alles geklappt hat.

Stimmt es, dass Sie stolzer Besitzer eines Schlagzeugs sind?

Ja, aber ich habe schon länger nicht darauf gespielt, weil ich eigentlich nie wirklich dazu kam. Es steht immer noch bei mir zu Hause. Ich muss mir erst überlegen, ob ich damit wieder anfange oder es vielleicht verschenke. Wenn es so sein sollte, suche ich mir auf jeden Fall ein neues Hobby zum Ausgleich.

Würden Sie auf dem Schlagzeug die Schalke-Hymne hinkriegen?

Nein, das ist gar nicht so einfach. Ich kann den normalen Rhythmus, oder auch mal etwas Schnelleres. Alles darüber hinaus wäre für einen Hobby-Schlagzeuger wie mich dann doch etwas zu viel.

Kann der FC Schalke 04 in den nächsten Monaten noch etwas Großes erreichen?

Auf jeden Fall. Die Qualität aller Spieler ist sehr hoch. Wenn wir die Leistung als Mannschaft abrufen, ist in den nächsten Jahren viel möglich. Und vielleicht auch schon in dieser Saison…

Nach der Saison werden Sie im Juni Ihre Lebensgefährtin Eleonora in Freiburg heiraten. Eleonora ist Italienerin, aber das ist eher Zufall. Wir haben uns vor acht Jahren auf einer Party kennengelernt. Zur Hochzeit kommen viele Familienangehörige, aber auch einige Fußballer. Ich hoffe natürlich, dass wir mit Schalke vorher noch etwas Positives erreichen. Dann wird die Hochzeit noch schöner.