Die Bauarbeiten am Berger Feld gehen jetzt zügig weiter:

Auf dem Gelände des alten Parkstadions (im Vordergrund des Bildes) wird gerade der Boden für das neue Regionalliga-Stadion der Schalker Knappenschmiede bereitet, in dem die Nachwuchsteams ab dem Jahr 2018 spielen sollen. Auf dem Foto erkennt man vorne noch einen Flutlichtmasten, der zur Erinnerung an das alte Parkstadion erhalten geblieben ist. Zur Orientierung: Im Hintergrund links ist die Veltins-Arena, dazwischen stehen das Medicos auf Schalke und das Hotel. Rechts im Hintergrund erkennt man die Schalker Geschäftsstelle, links daneben liegen die Trainingsplätze für die Schalker Profis und die Nachwuchsabteilung. Schalke wächst in Gelsenkirchen immer weiter – es ist Frühling auf Schalke.