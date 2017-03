Die Beobachter staunten nicht schlecht: SC Neheim stellte dem Favoriten ein Bein und schlug Lüner SV mit 2:1.

Hängende Köpfe bei den Platzherren, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Das Hinspiel bei Neheim hatte Lünen schlussendlich mit 2:1 gewonnen.

Beim LSV standen diesmal Uphues und Jashanica statt Akyüz und Juka auf dem Platz. Auch SC Neheim veränderte die Startelf und schickte Yavuz und Mersovski für Greis und Schwarzenberg auf das Feld. Für das 1:0 und 2:0 war Burak Yavuz verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (14./39.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Zum Seitenwechsel ersetzten Parnell Hegngi und Mehmet Erdogan per Doppelwechsel ihre Mannschaftskameraden Ricardo Ribeiro und Arlind Jashanica auf dem Spielfeld. Das 1:2 von Lüner SV durfte Fabian Pfennigstorf bejubeln (74.). Obwohl Neheim nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Lünen zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

In den letzten fünf Begegnungen holte der LSV insgesamt nur sechs Zähler. Die gute Bilanz des Gastgebers hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der Aufsteiger bisher zwölf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. Durch diese Niederlage fällt Lüner SV in der Tabelle auf Platz vier.

Drei Spiele währt bereits die Serie, in der SC Neheim ungeschlagen ist. Der Gast bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, ein Unentschieden und zwölf Pleiten. Neheim macht in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz elf. Vor heimischem Publikum trifft Lünen am nächsten Sonntag auf Westfalia Herne, während SC Neheim am selben Tag Concordia Wiemelhausen in Empfang nimmt.