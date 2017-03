Das Ergebnis des Oberliga-Spiels zwischen TuS Erndtebrück und dem 1.FC Kaan-Marienborn lautete 4:0.

Erndtebrück setzte sich standesgemäß gegen Kaan-Marienborn durch. Im Hinspiel hatte es keine Tore zu sehen gegeben.

Während beim TuS diesmal Selishta, Treude und Mehanovic für Przybylko, Lima Ribeiro und Gomes Pereira begannen, standen beim 1. FC Kaan-Marienborn Krieger und Gänge statt Khorolskyi und Noll in der Startelf. Hedon Selishta brachte Kaan-Marienborn in der zehnten Minute ins Hintertreffen. In der 16. Minute brachte Philipp Böhmer das Netz für TuS Erndtebrück zum Zappeln. Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine. Zu Beginn der zweiten Halbzeit baute der Ligaprimus den eigenen Vorsprung aus. Böhmer traf zum 3:0 (54.). Xhuljo Tabaku vollendete zum vierten Tagestreffer in der 60. Spielminute. Letztlich feierte Erndtebrück gegen den 1. FC Kaan-Marienborn nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Der Regionalliga-Absteiger hat nach dem Erfolg die souveräne Tabellenführung verteidigt. An der Abwehr von TuS Erndtebrück ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 21 Gegentreffer musste Erndtebrück bislang hinnehmen.

Die Rückrunde verlief für Kaan-Marienborn bisher nicht besonders gut. In den bisherigen sechs Spielen gewann der Gast noch kein einziges Mal. Durch diese Niederlage fällt der Aufsteiger in der Tabelle auf Platz zwölf.

Mit insgesamt 50 Zählern befindet sich der TuS voll im Fahrwasser. Die Formkurve des 1. FC Kaan-Marienborn dagegen zeigt nach unten. Während TuS Erndtebrück am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) bei der Reserve von SC Paderborn 07 gastiert, duelliert sich Kaan-Marienborn zeitgleich mit SC Roland Beckum.