FC Brünninghausen kam am Sonntag zu einem 3:1-Erfolg gegen SC Roland Beckum.

Auf dem Papier ging Brünninghausen als Favorit ins Spiel gegen Roland – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel war 3:0 zugunsten von FC Brünninghausen ausgegangen.

Schlussendlich reklamierte der Gast einen Sieg in der Fremde für sich und wies SCR mit 3:1 in die Schranken.

Brünninghausen hat die Krise von SC Roland Beckum verschärft. Der Gastgeber musste bereits den dritten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen. Roland hat auch nach der Pleite die 15. Tabellenposition inne. Mit erst 21 erzielten Toren hat Beckumer im Angriff Nachholbedarf. FC Brünninghausen macht in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang elf wieder. Am nächsten Sonntag reist SCR zum 1. FC Kaan-Marienborn, zeitgleich empfängt Brünninghausen Hammer SpVg.