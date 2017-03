Ratinger Spvg Germania 04/19 trifft am Sonntag (15:00 Uhr) auf KFC Uerdingen.

Hinter KFC Uerdingen liegt ein erfolgsgekröntes letztes Spiel. Gegen Cronenberger SC verbuchte man einen 2:0-Erfolg. Zuletzt holte Ratinger Spvg Germania 04/19 einen Dreier gegen SSVg Velbert 02 (2:0). Im Hinspiel hatte KFC Uerdingen auswärts einen 1:0-Sieg davongetragen. Der Gastgeber weiß 17 Siege, drei Unentschieden und eine Niederlage auf der Habenseite. Mit 54 Zählern führt der Ligaprimus das Klassement der Oberliga Niederrhein souverän an. Ein gutes Vorzeichen: Auf heimischem Terrain läuft es diese Saison für KFC Uerdingen wie am Schnürchen (9-2-0). Die Abwehr ist ein sehr gut funktionierender Mannschaftsteil von KFC Uerdingen, sodass sie erst elf Gegentore zuließ. KFC Uerdingen hat mit Danny Rankl und Pascale Talarski zwei sehr torgefährliche Spieler in den eigenen Reihen.

Bisher verbuchte Ratinger Spvg Germania 04/19 zehnmal einen dreifachen Punktgewinn. Demgegenüber stehen zwei Unentschieden und neun Niederlagen. Der Gast holte bisher nur 13 Zähler auf fremdem Geläuf. Ratinger Spvg Germania 04/19 belegt mit 32 Punkten den sechsten Tabellenplatz.

Von der Offensive von KFC Uerdingen geht immense Gefahr aus. Mehr als zweimal pro Partie befördert der Angriff den Ball im Schnitt über die Linie. Die letzten acht Spiele hat KFC Uerdingen alle gewonnen und ist in der jetzigen Form sehr schwer zu bremsen. Gelingt es Ratinger Spvg Germania 04/19, diesen Lauf zu beenden? Dieses Spiel wird für Ratinger Spvg Germania 04/19 sicher keine leichte Aufgabe, da KFC Uerdingen 22 Punkte mehr aus den bisherigen Spielen zu Tage förderte.