3:0 in Osnabrück gegen Lotte gewonnen und das Halbfinal-Ticket gebucht: BVB-Trainer Thomas Tuchel konnte am Dienstagabend zufrieden sein. Nur ARD-Experte Mehmet Scholl verärgerte Tuchel etwas.

Nach dem Spiel an der Bremer Brücke fand sich Tuchel im ARD-Studio bei Moderator Alexander Bommes und Experte Scholl ein, um die 90 Minuten von Osnabrück zu analysieren. Doch bevor Tuchel sein Statement abgeben konnte, schwärmte der ehemalige Bundesligaprofi Scholl von Christian Pulisic - dem 18-jährigen Dortmunder 1:0-Torschützen. "Er ist mein absoluter Lieblingsspieler. Ich könnte mir vorstellen, dass die Bayern wahrscheinlich irgendwann an ihn rangehen, weil er einfach die spezielle Qualität hat", mutmaßte der Ex-Bayern-Star in der ARD. "Er kann auf den Außenbahnen Überzahl schaffen, das können nicht viele Spieler. Er entwirft Situationen, zu denen es normal nie kommen kann."

Tuchel, der neben Scholl stand, lächelte während dessen Ausführungen gequält und schien etwas genervt zu sein: "Der junge Kerl ist Jugendspieler, der könnte noch in der A-Jugend spielen. Deshalb bremse ich den Mehmet da."

Der US-Boy hat trotz seins jungen Alters schon 42 Pflichtspiele für Dortmund bestritten und insgesamt sieben Tore erzielt sowie neun weitere Treffer vorbereitet.

Pulisic bekannte sich erst zu Beginn des Monats mit einer kleinen Liebeserklärung zu Borussia Dortmund. Der Vertrag des Offensvispielers ist noch bis zum 30. Juni 2020 in Dortmund gültig. Bleibt abzuwarten, ob in den nächsten Monaten oder Jahren eine Bayern-Attacke auf Pulisic folgen wird...