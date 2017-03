Die Leistung der Schalker Profis bei der 2:4-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach war in allen Belangen peinlich. Das lag auch an Franco Di Santo.

Es war einer der wenigen Fehler, die sich Borussia Mönchengladbach in der zweiten Halbzeit gegen den FC Schalke 04 erlaubte. In der 90. Minute spielte Gladbachs Timothée Kolodziejczak beim Stand von 4:2 einen viel zu kurzen Rückpass auf seinen Torwart Yann Sommer. Schalkes eingewechselter Stürmer Franco Di Santo roch den Braten, sprintete dazwischen und legte das Leder an Sommer vorbei. Doch statt weiterzulaufen und den Ball zum 3:4 ins leere Tor zu schießen, setzte der ehemalige Bremer zu einer filmreifen Schwalbe an.

Die Fluganlage rief Erinnerungen an jene von Leipzigs Timo Werner hervor. Der junge Stürmer des Aufsteigers hatte die Schalker mit einer groben Unsportlichkeit vor der Winterpause auf die Palme gebracht. Nun sorgt ein Spieler der Königsblauen für einen Sturm der Entrüstung im Fanlager der kriselnden Schalker. Für seine peinliche Schwalbe, für die Di Santo die Gelbe Karte sah, wird er im Internet scharf kritisiert.

