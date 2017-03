Die Schalker U23 hat ein Testspiel gegen den SC Hassel deutlich mit 6:0 gewonnen.

Für die Treffer auf dem Kunstrasenplatz am Parkstadion sorgten Rene Klingenburg, Sandro Plechaty, Christian Mauersberger, Filip Faletar, Mike Brömer und Marius Schley. „Es war eine ganz gute Leistung, die die Mannschaft gezeigt hat“, sagte Schalkes Trainer Jürgen Luginger nach dem Testspiel-Derby.

Fünf Tore nach dem Seitenwechsel

Gegen defensiv stehende Hasseler schlugen die Knappen von Beginn an ein hohes Tempo an, kreierten sich einige Chancen und gingen in der ersten Hälfte durch Rene Klingenburg in Führung. Nach der Pause und zahlreichen Wechseln ging es dann Schlag auf Schlag bis zum 6:0. Am Samstag geht es für die Schalker nach dem vergangenen spielfreien Wochenende dann Ernst in der Regionalliga wieder um Punkte: Die Königsblauen gastieren am Samstag um 15.30 Uhr beim Tabellenschlusslicht TSG Sprockhövel.

Der SC Hassel, die Mannschaft von Thomas Falkowski, empfängt am Sonntag im Heimspiel in der Oberliga Westfalen den FC Gütersloh. Anstoß im Stadion Lüttinghof ist um 15 Uhr.