Die Knappenschmiede – das Herzstück der Schalker Nachwuchsausbildung.

Mehr als 50 Spieler hat sie für Europas Top-Ligen bereits hervorgebracht. Dabei waren und sind die Strukturen noch nicht einmal auf dem besten Stand.

Das wird jetzt aber Stück für Stück verändert. Christof Osigus, aktuell Torwart-Trainer der U16-Jugend auf Schalke, hat eine ganz einfache Erklärung für den Erfolg der Nachwuchsausbildung des FC Schalke 04: „Im Vergleich zu den Abteilungen in Leipzig oder Hoffenheim sind wir in Sachen Infrastruktur und Ausstattung sicherlich nicht so gut aufgestellt. Aber in der Knappenschmiede ist einfach eine gewisse Demut zu spüren - der Spaß am Fußball und die harte Arbeit stehen im Vordergrund.“

Osigus war selbst während seiner Spielerkarriere ein Teil des Schalker Nachwuchses, blieb dem Verein nach Ende seiner Laufbahn verbunden und bildet heute Torwarttalente wie seine Tochter Josefine aus. „Ich durfte den Ball damals noch in die Hand nehmen“, schmunzelt er: „Zwischen den Ausbildungen von früher und heute liegen Welten. Zu meiner Zeit gab es ja noch nicht einmal einen Torwarttrainer. Heute ist das natürlich alles schon sehr professionell. Die Jungs haben viermal in der Woche Training – dazu kommt am Wochenende noch ein Spiel, das ist schon extrem.“

Prinzipien behalten, Strukturen verbessern



Dabei ist auf Schalke längst nicht alles so, wie es im Optimalfall eigentlich sein sollte – auch nicht bei der Knappenschmiede. Die Voraussetzungen der Nachwuchskicker sind zwar professionell ausgelegt, aber eben nicht ideal. Manager Christian Heidel stellte bei seinem Amtsantritt ebenso fest: „Viele Strukturen auf Schalke sind nicht auf dem Stand der Zeit.“ Deswegen treibt er die bereits seit Januar 2015 laufenden Bauarbeiten auf dem Schalker Vereinsgelände weiter voran.

Die Umstrukturierung des Vereinsgeländes kommt nicht nur der ersten Mannschaft zugute, sondern auch der U23 und der kompletten Jugendabteilung. Viele neue Trainingsplätze, eine neue Athletikhalle, moderne Umkleideräume und eine verbesserte technische Ausstattung – all das wartet in Zukunft auf den Nachwuchs. „Ob innerhalb der Kabinen oder außerhalb an den Gebäuden – es besteht natürlich Bedarf zur Verbesserung“, sieht auch Osigus Verbesserungspotenzial.

Eine neue Heimat

Das Schalker Bauprojekt „Berger Feld“ sieht einen Ausbau in zwei Stufen vor. Nach dem ersten Ausbau sollen laut Plan acht Trainingsplätze zur Verfügung stehen und in der finalen Phase schließlich elf. Zusätzlich wird das alte Parkstadion in ein neues Stadion für die U23-Mannschaft umgebaut. Von September bis Dezember 2016 wurden deswegen bereits Erdarbeiten zur Auffüllung des Parkstadions betrieben. „Der Weg vom Parkplatz zum Parkstadion war viel zu abschüssig – da mussten jetzt erst einmal ein paar Tonnen Erde aufgeschüttet werden“, gibt Osigus eine Erklärung.

Das neue Regionalligastadion soll auf der Idealhöhe von 54 Metern gebaut werden. Die neue Spielstätte und die vielen zusätzlichen Rasenplätze bedeuten auch für die Knappenschmiede einen entscheidenden und extrem wichtigen Vorteil. Aktuell trägt zum Beispiel die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 ihre Heimspiele in der Mondpalastarena in Wanne-Eickel aus. Die Jugendmannschaften müssen ebenfalls auf andere Plätze ausweichen. Zuhause auf fremdem Platz – so könnte man das Gefühl für die Jugendspieler bezeichnen. Gleichzeitig ist mit dem Ausweichen auf andere Spielstätten auch ein hoher logistischer Aufwand verbunden.

„Das ist für die Spieler und auch für die Betreuer natürlich zusätzlicher Stress, wenn du deine Materialien nicht irgendwo lagern kannst und sie jedes Mal aufs Neue zu den Spielen mitnehmen musst“, erklärt Osigus den zusätzlichen Aufwand. Durch die vielen neuen Rasenplätze und das neue Amateurstadion soll dieses Problem aber behoben werden und eine neue Heimat für den Schalker Nachwuchs entstehen: „Dazu kommt dann noch, dass die Plätze auf Schalke dann natürlich eine höhere Qualität als zum Beispiel in Bottrop oder Ückendorf haben werden.“

Auf Wettereinflüsse kann so zum Beispiel besser reagiert werden. Auch für die Gesundheit der Schalker Youngsters soll noch besser gesorgt werden in Zukunft. Das Gesundheitszentrum „medicos“ wird erweitert – bisher ist schon ein Anbau mit 2.000 Quadratmeter Nutzfläche hinzugekommen. In der zweiten Stufe soll ein Parkhaus für Besucher folgen. Die Strukturen auf Schalke nehmen immer konkretere Formen an. „Man sieht, dass sich etwas tut“, findet Osigus: „Die Modifizierungen haben aber nicht zum Ziel, Nachwuchszentren wie in Leipzig zu kopieren.“ Sie sollen eine eigene Identität bekommen. Unter dem Motto: „Eine Vision wird Wirklichkeit“ wird der Prozess der Umstrukturierung jetzt über die nächsten Jahre vorangetrieben.