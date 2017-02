Hoffenheims Abwehrspieler Pavel Kaderabek hat in dieser Woche in einem Interview mit der Bild-Zeitung gesagt, dass Schalke an einer Verpflichtung von ihm interessiert sei:

„Mein Berater hat mir gesagt, dass sie angefragt haben.“ Laut Schalkes Manager Christian Heidel ist da nichts dran, er kann sich nicht einmal vorstellen, dass der Spieler sich so geäußert hat: „Wir hatten weder zu dem Spieler, noch zu dem Berater jemals Kontakt“, versicherte Heidel bei „Sky“. Was Heidel vermutlich nicht weiß: Sein Vorgänger Horst Heldt hatte im Sommer 2015 tatsächlich Kontakt zu dem Tschechen Kaderabek, der sich dann aber für Hoffenheim entschied. Das, was der Abwehrspieler nun in der „Bild“ vermeintlich ausplauderte, liegt also schon fast zwei Jahre zurück.

