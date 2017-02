Am Karnevalssamstag, wenn die Jecken durch Kölns Kneipen ziehen, ist im Franz-Kremer-Stadion harter Liga-Alltag angesagt: Die SG Wattenscheid spielt bei der U21 des 1. FC Köln vor (14 Uhr).

„Wir kommen nicht, um Karneval zu feiern. Wir wollen nach dem optimalen Auftakt nun in Köln den nächsten Schritt machen“, sagt Trainer Farat Toku.

Zum Rückrundenstart gewann die SG 09 zu Hause gegen Schalkes U23. Beim 2:1 rieben sich die Wattenscheider auf dem schwer bespielbaren Rasen im Lohrheidestadion auf und verdienten sich so letztlich den Sieg. „Wir haben uns den Sieg erarbeitet, erkämpft. Die Moral und die Leidenschaft haben gestimmt. So müssen wir weitermachen“, sagt Toku, der gegen Köln aber gerne auch mehr spielerische Elemente sehen möchte: „Der Boden war schwer bespielbar, deswegen standen die Grundtugenden im Vordergrund. Wir wollen jetzt auch spielerisch ein Stück weit voran kommen.“

Durch ihren Auftakterfolg ist die SG 09 auf Platz sechs vorgerückt und damit aktuell stärkste Regionalliga-Mannschaft Westfalens, was am Ende der Saison für die erneute DFB-Pokal-Qualifikation reichen würde. „Wer darüber jetzt redet, hat sie nicht alle. Die Saison ist lang und bei uns muss alles stimmen, damit wir da oben bleiben“, bremst Toku die Erwartungen: „Wir würden es uns wünschen und werden alles dafür tun, aber erst einmal müssen wir Punkte sammeln wie ein Eichhörnchen.“

Der Klassenerhalt bleibt weiterhin das Ziel, die Abstiegsplätze sind zwölf Punkte entfernt. Köln steht vier Zähler hinter Wattenscheid, hat zum Auftakt einen Sieg gegen Bonn eingefahren, aber zuletzt in Siegen verloren. Seit Dezember betreut der ehemalige Nationalspieler Patrick Helmes das Team, zuvor war er Co-Trainer unter Stefan Emmerling, der zum SC Paderborn gewechselt ist.

Bei Köln kicken mit Roman Zengin (aktuell Gelb-Rot gesperrt) und Roman Prokoph auch zwei Ex-Bochumer, vor allem letzterer prägt das Spiel der Domstädter. Mit 14 Treffern hat er in der Hinrunde maßgeblich dazu beigetragen, dass sich Köln II über dem Strich hält. Auch beim Hinspiel in Wattenscheid traf er - per Elfmeter. „Das war damals ziemlich unglücklich für uns. Die Punkte wollen wir uns zurückholen“, sagt Toku.