Die Banner sprachen eine klare Sprache. Einige Schalke-Fans haben während des Europa-League-Spiels gegen Paok Saloniki (Endstand: 1:1, Schalke steht im Achtelfinale) die Verantwortlichen des S04 kritisiert.

Teilweise mit drastischer Sprache. Auf einem der harmloseren Plakate stand: "Verletzte durch Polizei: 89. Verletzte durch Fans: 0. Aufarbeitung: 0. Eier vom Vorstand: 0." Die Anhänger kritisieren die Aufarbeitung nach dem Blocksturm der Polizei 2013, aber auch den Appell des Vereins, die gegnerischen Paok-Fans nicht zu provozieren.

Nach der Partie äußerte sich Schalke-Manager Christian Heidel zu dem Protest. "Ich glaube, es war wichtig, dass wir uns im Vorfeld positioniert haben. Wir haben vorher gesagt, dass wir keine Provokationen wollen. Ich möchte diejenigen erleben, wenn irgendetwas passiert wäre, und wir uns vorher nicht positioniert hätten. Dann wäre sofort die Frage gestellt worden, warum hat der Vorstand nicht dazubeigetragen, dass deeskaliert wurde", erklärte Heidel.

Mazedonische Flaggen in der Nordkurve



Einige Schalke-Fans widersetzen sich dem Appell. In der Nordkurve waren viele mazedonische Flaggen zu sehen. Von den Anhängern war das auch ein Statement zu den Krawallen im August 2013. Damals trafen beide Teams in der Champions-League-Qualifikation aufeinander. Eine Hundertschaft der Polizei hatte damals einen Block der Gastgeber gestürmt, weil sich S04-Fans zuvor geweigert hatten, eine mazedonische Flagge abzunehmen. Durch diese fühlten sich die griechischen Fans angeblich derart provoziert, dass sie mit einem Block- und Platzsturm drohten, sollte die Flagge hängenbleiben. Daraufhin ging die Polizei in den Schalker Block. Es gab 89 Verletzte.

Diesmal blieb alles friedlich. "Ich bin froh, dass es friedlich über die Bühne gegangen ist", meinte Heidel. "Ich sage immer wieder, wir wollen hier Fußballspielen und Fußballspiele anschauen", so der Manager.