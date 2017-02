Der Abstand an der Tabellenspitze der Oberliga Westfalen wird größer. Der TuS Erndtebrück hat auch am Wochenende wieder mit einer bärenstarken Leistung überzeugt.

Tabellenführer mit sechs Punkten Vorsprung. Eine Siegesserie von acht Spielen. Beeindruckende Zahlen, die der Westfalen-Oberligist TuS Erndtebrück in diesen Tagen auf das Papier bringt. Vom Rückschlag des Abstiegs hat sich die Mannschaft allem Anschein nach nicht beeindrucken lassen. Eher verbreitet sich eine Stimmung, es jetzt alles zeigen zu wollen.

Auch beim Spiel am Wochenende gegen SuS Neuenkirchen überzeugten die Erndtebrücker mal wieder mit der Art und Weise, wie sie die Partie angegangen sind. Zwei Mal kamen sie nach Rückschlägen zurück. Das Resultat dieser Leistung – ein 4:2-Sieg. Trainer Florian Schnorrenberg freut sich über diese extrem positive Entwicklung: „Es ist eine großartige und einzigartige Entwicklung. Wir haben durch die letzten Ergebnisse ein enormes Selbstbewusstsein aufgebaut. Wir haben den Glauben an uns selbst und auch die Gewissheit, dass die Leute von der Bank nochmals Qualität in die Partie bringen."

Insgesamt zollt er seiner Mannschaft nach dem Sieg am Sonntag großen Respekt. „Das war eine sehr intensive Partie mit hoher Qualität und vielen Highlights. Es war ein sehr interessantes Spiel.“

Natürlich hat der eigene Erfolg Priorität, die Konkurrenz wird trotzdem mit einem Auge beobachtet. Vor allem wenn die Hammer Spvg als direkter Verfolger im Duell mit dem SV Lippstadt Punkte liegen lässt. Sechs Punkte beträgt der Vorsprung vor dem nächsten Spieltag.

Und nun geht es gegen TuS Ennepetal und den FC Brünninghausen. Zwei Teams aus der unteren Hälfte, machbar bei der derzeitigen Form der Schnorrenberg-Elf.

Ein bestechendes Detail des TuS ist vor allem die Defensive. Mit nur 17 Gegentoren nach 19 Spielen haben sie die stabilste Hintermannschaft der Liga. Wie wichtig dieses kleine Detail ist, weiß auch Schnorrenberg: „Grade gegen Neuenkirchen war es extrem wichtig, eine gute Kontersicherung zu haben. Eine stabile Defensive ist die Basis.“

Doch nicht nur die stabile Defensive ist ausschlaggebend für den Erfolg. Die Mannschaft aus Erndtebrück ist von einer extremen Konstanz geprägt. Die letzte Niederlage gab es am dritten Spieltag. Schnorrenberg hat auch dafür eine Erklärung: „Der Schlüssel ist, dass wir schnell eine Lösung gefunden haben, auch gegen tiefstehende Mannschaften Tore zu erzielen. Dadurch hat sich nach einiger Zeit ein Selbstverständnis entwickelt, von dem wir nun profitieren."