1400 Fans werden den FC Schalke 04 am Donnerstagabend im Spiel der Europa League bei Paok Saloniki im Toumba-Stadion unterstützen.

Die Königsblauen haben das gesamte Kontingent an Gästekarten ausgeschöpft. Dabei gehört diese Partie unter Betrachtung der Sicherheitsaspekte zu den brisantesten Auswärtsspielen der letzten Jahre. Die Abteilung Fanbelange ruft zur äußersten Vorsicht auf.

Gehen die Schalker im Europapokal auf Reisen, kommt es nicht selten vor, dass sie in den jeweiligen Städten kleine Fan-Feste veranstalten. Zentrale Plätze werden gerne mal blau-weiß beflaggt, die Klänge vom „Mythos vom Schalker Markt“ sind schon aus der Ferne zu hören. Es kommt sogar vor, dass die gegnerischen Fans mitfeiern. In Saloniki ist das ausgeschlossen.

Schalke hat auf seiner Homepage schon vor einer Woche die „Auswärts-Infos“ veröffentlicht. Auf drei Seiten werden den Fans Verhaltensregeln nahegelegt. „Die Poak-Fans sind ohnehin nicht für übermäßige Freundlichkeit gegenüber internationalen Gästen bekannt und durch die Ereignisse bei den Champions-League-Playoff-Spielen der Saison 2013/14 ist die Stimmung gegenüber Schalke zusätzlich aufgeheizt“, heißt es in dem Schreiben.

Die Schalker Fanbeauftragten warnen unter anderem davor, in größeren Gruppen, oder mit Schalke-Fanartikeln durch die Stadt zu laufen. Wer noch keine Eintrittskarte hat, kann sich den Flug nach Saloniki sparen. „Die Tickets sind restlos vergriffen. Vor Ort wird es absolut keine Chance geben, noch an Karten zu kommen“, sagt Schalkes Fanbeauftragter Thomas Kirschner, der im Gespräch mit der WAZ noch einmal an die Fans appelliert, die Regeln ernstzunehmen. „Fans, die mit der Einstellung nach Saloniki reisen, wir fahren doch seit 1996 durch Europa und noch nie ist etwas Schlimmes passiert, was soll diesmal passieren, denken falsch. Die Lage ist absolut ernst“, betont Kirschner.

Am Spieltag hat die griechische Polizei den „Platz am weißen Turm“ am Rand der Altstadt für die Schalker Fans vorgeschrieben. In der Auswärtsinfo heißt es, dass nur dort ein sicherer Aufenthalt garantiert werden kann. Am Abend werden die Fans mit Bussen zum Stadion gebracht. Nach dem Spiel geht es dann mit den Bussen zurück. „Vom Versuch, auf eigene Faust zum Stadion zu gelangen, raten wir dringendst ab“, betont Kirschner.