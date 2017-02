Schalkes Cheftrainer Markus Weinzierl äußerte sich am Tag vor dem Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC auch zum Viertelfinale des DFB-Pokals, in dem seine Mannschaft am 1. März auswärts beim FC Bayern München antreten muss.

„Es hätte sechs bessere Lose gegeben“, sagte Weinzierl und ergänzte: „Aber wir werden mit dem Erlebnis vom letzten Samstag nach München fahren, wo wir eigentlich vor der Halbzeit in Führung gehen müssen und das Spiel auch hätten gewinnen können.“ Der 42-Jährige stellte gestern klar: „Wenn man über den DFB-Pokal nach Europa will, muss man auch Bayern München schlagen.“

