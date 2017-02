Schalke 04 bangt vor dem Bundesligaspiel am Samstag (18:30 Uhr) gegen Hertha BSC um den Einsatz von Eric Maxim Choupo-Moting.

Der souveräne 4:1 (3:0)-Erfolg im DFB-Pokal beim SV Sandhausen hat für Zuversicht im Lager des FC Schalke 04 gesorgt. Bei der Trainingseinheit am Donnerstag schwärmten die meisten der rund 50 Zuschauer insbesondere von Guido Burgstaller und Daniel Caligiuri.

Die beiden Winterzugänge überzeugten in Sandhausen durch ihre Laufbereitschaft. Caligiuri erzielte beim Zweitligisten auch einen Treffer und bereitete einen weiteren vor.

Di Santo ist noch nicht einsatzbereit

Eric Maxim Choupo-Moting fehlte bei der Partie in Sandhausen. Der Kameruner klagte über Adduktorenprobleme. Auch bei der Trainingseinheit am Donnerstag fehlte der Angreifer. Ob Choupo-Moting bis zum Bundesliga-Topspiel am Samstag gegen Hertha BSC wieder fit ist, ist fraglich.

Kein Thema für das Duell mit den Berlinern ist indes Franco Di Santo. Der Argentinier steht nach monatelanger Pause immerhin wieder auf dem Trainingsplatz. Am Donnerstag spulte er ein individuelles Programm ab.