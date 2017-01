Am Ende hieß es 1:2 aus Sicht des DSC Wanne, mit dem Test bei der SG Wattenscheid 09 war Trainer Holger Flossbach aber zufrieden.

Es sei gar nicht so leicht gewesen, auf dem glatten Kunstrasen an der Berliner Straße zu spielen, berichtet Holger Flossbach, der Trainer des DSC Wanne-Eickel. Aber auch wenn die äußeren Bedingungen nicht einfach waren für beide Mannschaften: Das Testspiel seines Teams beim Regionalligisten SG Wattenscheid 09 fand Flossbach insgesamt gelungen, wenn es auch am Ende 2:1 für die klassenhöheren Gastgeber hieß.

„Ein guter Test mit guter Leistung, von beiden Mannschaften, so wie’s in der Vorbereitung sein soll“, so Flossbach. Der DSC spielte in der ersten Halbzeit mit einer Dreierkette. Anjo Wilmanns, Christian Melchner und Besim Kasumi wurden an den Seiten unterstützt von Josse Gerick und Marvin Rathmann, Philipp Severich spielte auf der Sechs: Das ging gut. Aus dem Spiel heraus, so Flossbach, habe sein Team wenig zugelassen, dem Gegner kaum Chancen geboten.

Dennoch gerieten die Wanne-Eickeler in Rückstand (30.). Bei einem Ball im Strafraum ging ein Wattenscheider mit dem Kopf zum Ball, Anjo Wilmanns aber wählte den Fuß und traf seinen Gegenspieler unter dem Kinn. Klare Entscheidung: Elfmeter, den Angelo Langer verwandelte.

Die Wanne-Eickeler hatten Chancen zweimal durch Eduard Sprenger und einmal durch Peter Rios. Bis zur 60. Minute, als Wanne fünfmal wechselte, sah Flossbach einen Auftritt, der „spielerisch gut und taktisch diszipliniert“ gewesen sei.

Samstag gegen die Spvgg Vreden

In der zweiten Hälfte, nach Wechseln auf beiden Seiten, verlief die Begegnung zunächst ruhiger, Ümit Özkan aber traf nach 71 Minuten zum 1:1. Er nahm den Ball stark an, sein Gegenspieler verschätze sich, und Özkan schoss ein in den Knick zum Ausgleich. Peter Rios vergab später freistehend nach einer Hereingabe des eingewechselten Robin Dieckmann, im Gegenzug gelang Wattenscheid nach einer Ecke das 2:1 durch Daniel Keita-Ruel (77.).

Am Samstag (16 Uhr) testet der DSC bei der Spvgg Vreden aus der Westfalenliga-Staffel 1.