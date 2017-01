Das Training auf Schalke hat am Dienstag mit 45 Minuten Verspätung begonnen.

Wir haben danach mit Innenverteidiger Naldo (34) gesprochen, der nach dem glücklichen 1:0-Sieg am Samstag gegen den FC Ingolstadt weiß, was Schalke am Freitag gegen Eintracht Frankfurt besser machen muss.

Die Mannschaft kam spät auf den Platz. War die Analyse nach dem Duselsieg gegen Ingolstadt so umfangreich?

Ja, die Analyse hat sehr lange gedauert. Wir waren zu statisch, haben keine spielerischen Lösungen gefunden. Der erste Gedanke war, den Ball lang nach vorne zu schlagen und die zweiten Bälle zu gewinnen. Der Trainer hat uns gesagt, dass wir am Freitag gegen Frankfurt im Spielaufbau besser sein müssen. Im Training war es schon besser.

Viele Fans haben zur Pause laut gepfiffen. Ärgert Sie das?

Ich kann mit den Pfiffen umgehen und konzentriere mich weiterhin nur auf mein Spiel. Ich habe auch Verständnis dafür, dass die Fans unzufrieden waren, denn wir haben kein gutes Spiel gezeigt. Besser wäre es aber, wenn sie dann nach dem Spiel pfeifen. Wir haben viele junge Spieler in der Mannschaft – und während des Spiels brauchen wir die Unterstützung unserer Fans.

Gegen keinen Verein haben Sie mehr Tore als gegen Frankfurt erzielt: fünf. Als Sie noch in Bremen gespielt haben, haben Sie drei Tore in einer Partie geschossen. Ist die Eintracht Ihr Lieblingsgegner?

Ja. Gegen Frankfurt habe ich auch schon mal das Tor des Monats geschossen. Vielleicht gelingt mir ja auch am Freitag wieder ein Tor. Wichtiger ist aber, dass wir das Spiel gewinnen. Wir wollen den Rückstand auf Frankfurt verkürzen.