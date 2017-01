Donis Avdijaj stand in der Bundesliga in dieser Saison zwar noch kein einziges Mal in der Schalker Startelf, in den vergangenen vier Partien ist er aber zumindest eingewechselt worden.

Gegen den HSV gelang ihm kurz vor Weihnachten sogar sein erstes Tor in der Bundesliga. Bei Trainer Markus Weinzierl und bei Manager Christian Heidel hat Avdijaj mit seinen Auftritten Eindruck hinterlassen.

Beim 1:0-Sieg am Samstag gegen den FC Ingolstadt kam der 20 Jahre alte Stürmer in der 67. Minute für Max Meyer ins Spiel und sorgte in der Offensive sofort für Wirbel. Sein zweites Liga-Tor verpasste er nur knapp. In der Schlussphase vergab er beim Stand von 0:0 eine Großchance. „Donis ist nicht mehr so weit von seinem nächsten Tor entfernt“, sagt Manager Christian Heidel. „Wenn er reinkommt, ist er immer gefährlich. Er will jeden Ball, er spielt sehr unbekümmert. Ich glaube schon, dass wir ihn auf Strecke hinbekommen werden.“

Avdijaj kam vom VfL Osnabrück

2011 kam Avdijaj aus der Jugendabteilung des VfL Osnabrück nach Schalke. In der vergangenen Saison spielte er auf Leihbasis für Sturm Graz, seit Sommer ist er zurück auf Schalke.

Am Dienstag postete er auf seiner Facebook-Seite Bilder mit Schalker Fans, die im Trainingslager in Benidorm entstanden sind. „Bevor ich es vergesse“, schrieb er dazu. „Ich bin seit 5 1/2 Jahren bei diesem großartigen Verein, ich hab’ gekämpft und geschuftet, um meinen Traum, in der Veltins Arena vor dem atemberaubenden Publikum mein Können zu zeigen, zu erreichen. Es kommt vielleicht etwas spät, aber mit diesem Post möchte ich mich bei allen, die es ermöglicht haben, herzlich bedanken. Und ich danke allen blau-weißen Fans für diese tolle Unterstützung, ein tolles Gefühl. Auf eine erfolgreiche Rückrunde.“