Der SV Darmstadt 98 steht kurz vor einer Verpflichtung von Schalkes Sidney Sam.

Nach Informationen dieser Redaktion soll der Wechsel in Kürze perfekt gemacht werden. Der Flügelspieler ist seit seinem Wechsel von Bayer 04 Leverkusen zu den Königsblauen im Sommer 2014 nie wirklich auf Schalke angekommen. In dieser Saison stand er überhaupt nicht im Bundesliga-Kader und durfte lediglich im bedeutungslosen letzten Europa-League-Gruppenspiel für 15 Minuten mitwirken.

Für die Schalker Reserve machte Sam in dieser Saison neun Spiele in der Regionalliga West. Dort gelangen ihm zwei Treffer. Jetzt bekommt er wohl noch einmal eine Chance in der Bundesliga. Dem Tabellenletzten könnte Sam dabei helfen, doch noch den Klassenerhalt zu schaffen.