Heute Nachmittag wird trainiert. Daran ändert auch der 60. Geburtstag nichts.

Schalkes U19-Cheftrainer Norbert Elgert gehört zu den besten Ausbildern Europas. Von seinen Spielern fordert der Fußballlehrer Disziplin, Herzblut und Demut. Von sich selbst übrigens auch. Im WAZ-Interview spricht der Fußballlehrer über seine Zukunft auf Schalke, einen großen Fehler, aber auch über Rudi Assauer und einen modischen Rundschnitt.

Auf dem 60. Geburtstag von Clemens Tönnies im Mai hat Schlagerstar Helene Fischer gesungen. Wer tritt bei Ihnen auf?

Elgert: Eine große Feier wird es nicht geben. Aber Helene war genauso großartig wie die gesamte Feier zu Ehren von Clemens, den ich sehr schätze.

Wer dürfte denn auf Ihrer Party singen?

Bei meiner kleinen Feier wird meine zweieinhalbjährige Enkeltochter Emilia singen. Lieder wie „Oh Tannenbaum“ und „Jingle Bells“ beherrscht sie schon ganz toll. „Happy Birthday, lieber Opa“, bestimmt auch.

Ist an Ihrem Ehrentag denn wenigstens trainingsfrei?

Nein, wir trainieren ganz normal. Am Samstag sogar zweimal. Du kannst nicht predigen, dass wir alle in einem Boot sitzen und volle Kanne zusammen rudern und dann als Chef von der Yacht mit Champagner zuprosten. Wir erwarten von unseren Jungs doch auch, dass sie zum Training kommen, wenn sie Geburtstag haben.

Ihre Frau Conny drückt Ihnen und Ihrer Mannschaft bei allen Spielen die Daumen. Wie groß ist der Anteil Ihrer Frau an Ihren Erfolgen als Trainer?

Der liegt bei 51 Prozent. Meine Frau und ich sind seit über 40 Jahren zusammen und haben auch in Zeiten zusammengestanden, in denen es uns nicht so gut ging. Sie ist mit mir durch dick und dünn gegangen. Conny liegt sehr viel daran, unsere Spiele zu sehen und mich zu unterstützen. Sie war in der Kreisliga genauso mit dabei wie in der Bundesliga. Als ich als junger Spielertrainer mit dem SV Schermbeck den Aufstieg in die Bezirksklasse geschafft habe, aber auch all die vielen Jahre auf Schalke.

Stimmt es, dass Sie sich zu Ihrem 50. Geburtstag eine Armbanduhr geleistet haben, die sie sich zuvor viele Jahre im Schaufenster angesehen haben?

Ja, das stimmt. Fast 20 Jahre hat mir diese eine Uhr schon gefallen, fast 20 Jahre bin ich an dieser Uhr aber auch vorbeigegangen, weil es für mich nicht wirklich wichtig war und ist. Meine Frau hat immer gesagt: ‘Norbert, gönn’ sie dir doch endlich.’ Zum 50. Geburtstag habe ich es dann getan.

Und was leisten Sie sich zum 60. Geburtstag?

Meine Güte, je häufiger ich die Zahl 60 höre, desto spezieller finde ich sie. Jetzt weiß ich, dass ungefähr die Hälfte des Lebens vorbei ist (lacht). Nein, Spaß beiseite. Ich wünsche mir und den Menschen, die mir wichtig sind, Gesundheit und Glück. Ich bin dankbar, aber auch demütig, dass ich ein Leben führen darf, wie ich es führe.

Gibt es denn etwas, was Sie in Ihren 60 Lebensjahren gerne anders gemacht hätten?

Grundsätzlich krame ich nicht so gerne in der Vergangenheit. Aber doch, da gibt es etwas. Es war eine schlechte Entscheidung, Schalke als Spieler nach der Saison 1981/82 zu verlassen. Ich hatte keine gute Saison gespielt, aber auch keine schlechte. Ich war verletzt, konnte nur 20 Spiele machen, wir sind aber direkt wieder in die 1. Bundesliga aufgestiegen. Manager Rudi Assauer, dem ich eine Menge zu verdanken habe, sagte damals in seiner direkten Art zur mir: ‘Norbert, du kannst bleiben, du kannst aber auch gehen.’ Sicherlich kein Ritterschlag für mich. Heute bin ich sicher, dass er mir nur deutlich machen wollte, dass ich bloß nicht auf die Idee kommen soll, mehr Geld zu fordern. Als junger Spieler habe ich das nicht kapiert. Beleidigt bin ich zum VfL Osnabrück gewechselt. Das war keine kluge Entscheidung, denn auf Schalke hätte ich wieder in der 1. Liga spielen können.

Wurmt es Sie auch mit 60 Jahren nicht, dass Sie es schon mehrfach abgelehnt haben, Cheftrainer der Schalker Profis zu sein?

Wenn ich diese Entscheidung als falsch empfunden hätte, hätte ich sie inzwischen bestimmt korrigiert.

Welche Ziele haben Sie als Fußballtrainer eigentlich noch?

Ich möchte für die Menschen, für die ich mitverantwortlich bin, jeden Tag ein noch besserer Trainer, Coach und Lehrer sein. Ein Zitat von John Wooden ist zu meinem Lebensmotto geworden: Sei jeden Tag der Beste, der du sein kannst, um in Zukunft der Beste zu werden, der Du werden kannst. John Wooden war der mit Abstand erfolgreichste Trainer einer College-Basketballmannschaft in den USA. Er war der Erste, der als Spieler und Trainer in die Hall of Fame des Basketballs aufgenommen wurde. Ein echtes Vorbild.

Als Trainer einer Jugendmannschaft sind auch Sie Vorbild. Sie halten sogar Vorträge vor Führungskräften.

Zuletzt im Dezember in Königstein vor 600 Leuten. Das Thema lautete: Vom Talent zum Profi. Für mich war dieser Vortrag eine Ehrensache. Denn es war im Rahmen eines Tages zu Ehren für Nikolaus Enkelmann, den ich als meinen wichtigsten Mentor ansehe. Herr Enkelmann ist einer der bekanntesten Trainer für Persönlichkeitsbildung, Motivation und Zukunftsgestaltung. Auch er hat mein Leben und meinen Werdegang entscheidend mitgeprägt.

Inwieweit?

Um mich weiterzuentwickeln und fortzubilden, besuche ich seit circa 25 Jahren Seminare bei ihm. Dazu fällt mir eine Anekdote ein: Bei meinem ersten Seminar fragte mich Herr Enkelmann vor allen Teilnehmern: ‘Herr Elgert, finden sie ihre Frisur schön?’ Damals hatte ich einen modischen Rundschnitt. Ich sagte: Ja klar. ‘Herr Elgert wie lange haben sie diese Frisur schon?’ Ich antwortete: schon einige Jahre. Seine nächste Frage: ‘Hat sich in den letzten Jahren bei Ihnen sonst auch nichts zum Besseren verändert?’ Rumms, das saß – wo bin ich hier denn gelandet? Nichts wie weg hier, ab nach Hause. Gott sei Dank bin ich dann doch geblieben.

Auch bei Ihrer Frisur sind Sie geblieben.

Nicht ganz (lacht).

Als U19-Trainer haben Sie Meisterschaften und Pokalsiege gefeiert, fast 80 Ihrer Schüler sind Profis geworden.

Das sind in erster Linie die Erfolge unserer Spieler, den Rest haben wir auf Schalke alle zusammen geschafft. Keiner erreicht im Leben etwas Großes ganz alleine. Ich persönlich habe übrigens als Trainer kein einziges Tor geschossen, nicht einmal eine Vorlage gegeben. Auf Trophäen und Plaketten liegt schnell Staub. Ich freue mich aber natürlich darüber, dass wir in der ewigen Tabelle aller U19-Bundesligen Erster sind. Es wäre toll, wenn wir dort auch noch stehen, wenn ich mal irgendwann aufhöre.

Wie groß ist die Freude mit 60 Jahren denn noch, jeden Tag auf dem Trainingsplatz zu stehen?

Sehr groß sogar. Schalke ist für mich der großartigste Klub der Welt, aber er ist auch ein sehr anstrengender. Du brauchst schon eine Menge Energie. Wenn ich die nicht mehr aufbringen kann, Schalke und den Spielern nicht mehr das geben kann, was sie verdienen und was es auch braucht, um erfolgreich zu sein, würde ich das sicherlich als Erster erkennen und mich mit den Vereinsbossen zusammensetzen. Das ist aber noch lange nicht der Fall.