Jesse Weißenfels ist auf Vereinssuche. Der Stürmer hat erst vor wenigen Wochen seinen Vertrag beim SC Preußen Münster aufgelöst.

"Ich bin da ganz entspannt. Mein Berater sondiert den Markt und wird schon das Richtige für mich finden. Solange halte ich mich natürlich fit. Aktuell bereite ich mich in Mamas Küche vor", sagt der 24-jährige Angreifer mit einem Augenzwinkern. In 13 Drittligaspielen traf Weißenfels zweimal. In 47 Regionalliga-Partien schoss er 22 Tore.