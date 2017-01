Den ersten Aufgalopp in der Halle hat die SG Wattenscheid 09 hinter sich gebracht.

Sie ist bei der Qualifikation für die SparkassenMasters mit einem sehr jungen Team auf dem dritten Platz gelandet und hat sich damit das Ticket für die Endrunde gesichert. „Hauptsache weiter“, sagte nachher Co-Trainer Tim Krickhahn, der die Mannschaft betreut hatte. Beim ersten Freiluft-Test an diesem Mittwoch will Trainer Farat Toku allerdings mehr sehen. Gegen den Kreisligisten WSV Bochum 06, wo Toku einst Spielertrainer war, will sich der Regionalligist keine Blöße geben (19 Uhr, Berliner Str. 42).

Mit von der Partie werden auch einige Testspieler sein, unter ihnen Daniel Neustädter, der Bruder von Ex-Schalke-Profi Roman Neustädter. Aktuell spielt der linke Mittelfeldspieler für Ligakonkurrent RW Oberhausen, die Kleeblätter wollen den 22-Jährigen abgeben. „Er wird weiter bei uns mittrainieren, wir schauen, was sich machen lässt“, sagt Sportvorstand Hartmut Fahnenstich, der aber auch betont: „Wir können maximal so viel Geld ausgeben, wie wir zusätzlich einnehmen.“

Zwei Spieler will man ausleihen

Konkret heißt das: Es müssen erst weitere Spieler abgegeben werden, bevor neue geholt werden können. Im Schaufenster stehen bei Wattenscheid Maximilian Wagener und Ilias Anan, den die SG 09 gerne ausleihen würde. Die freien Kaderplätze von Malte Berauer und Burak Kaplan, der beim FC Kray untergekommen ist, wurden an Kim Sané und Aram Abdelkarim vergeben. Außerdem wurde ja Adrian Schneider bis 2018 verpflichtet.

Für die Rückkehr von Schneider musste die SG 09 wohl an ihre Grenzen gehen, denn hinter dem Verteidiger war angeblich die halbe Liga hinterher. „Wir sind finanziell eng eingegrenzt. Umso stolzer sind wir, dass wir das hinbekommen haben. Das ist auch ein Signal an die ganze Mannschaft“, sagt Fahnenstich, der im Winter gerne noch mit dem einen oder anderen Stammspieler verlängern würde: „Wir wollen eine andere Basis als in der letzten Saison schaffen.“ Bisher haben Schneider und Manuel Glowacz Verträge bis 2018.