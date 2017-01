Beim insolventen Westfalen-Oberligisten FC Gütersloh 2000 e.V. läuft der normale Spiel- und Trainingsbetrieb vorerst weiter.

Der vorläufige Insolvenzverwalter Dr. Rainer Eckert hat inzwischen seine Arbeit aufgenommen, nachdem der Verein am Freitag beim Amtsgericht Bielefeld – Insolvenzgericht- einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt hat. Die überregional tätige Rechtsanwaltskanzlei ist auf die Sanierung von Unternehmen spezialisiert. Die Sozietät von Rechtsanwälten und Steuerberatern hat verschiedene Standorte in Nord-, West- und Ostdeutschland, darunter auch in Gütersloh.

Die ersten Gespräche mit dem Vorstand des Klubs verliefen sehr konstruktiv. Der Verein hat alle nötigen Informationen zeitnah zur Verfügung gestellt. Der vorläufige Insolvenzverwalter verschafft sich momentan einen Überblick über die aktuelle finanzielle Situation.

Entscheidung in den nächsten Wochen

In nächsten Tagen ist ein Gespräch mit dem Trainer Fatmir Vata, der Mannschaft sowie Sponsoren geplant. Der Trainingsauftakt am Freitag und die Vorbereitung auf die Rückrunde sollen stattfinden, damit die Mannschaft in der Rückrunde am Oberliga-Spielbetrieb teilnehmen kann. Die Antragstellung auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens hat zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Auswirkungen auf die sportliche Zukunft der Ostwestfalen. Die nächsten Wochen werden darüber entscheiden, ob Gütersloh auch künftig in der Oberliga spielt.

Neben der ersten Mannschaft werden auch die Jugendabteilung mit 250 Kindern und Jugendlichen sowie die zweite Mannschaft ihren Betrieb vorerst fortsetzen. Ziel des vorläufigen Insolvenzverwalters Dr. Rainer Eckert sind die Sanierung und der Erhalt des FC Gütersloh 2000.