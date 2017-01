Jetzt ist es amtlich: Der FC Schalke muss im Januar aufgrund des Afrika Cups (Africa Cup of Nations) vom 14. Januar bis zum 5. Februar in Gabun auf drei Spieler verzichten.

Klar war bisher: Nabil Bentaleb (Algerien) und Abdul Rahman Baba (Ghana) werden am Afrika Cup teilnehmen. Nun hat auch S04-Talent Bernard Tekpetey (Ghana) seine Nominierung für den 23er Kader erhalten. Er twitterte am Donnerstag die für ihn so freudige Nachricht. Und man spürt: Der Angreifer platzt vor Stolz, dass er für Ghana an diesem Turnier teilnehmen darf.

Schalke-Manager Christian Heidel hat an der Nominierung nichts auszusetzen. Er bemängelt aber, dass der Afrika-Cup alle zwei Jahre ausgetragen wird und nicht wie eine EM alle vier Jahre. Zudem wünscht er sich eine Verlegung in den Sommer. "Auch in Afrika kann man im Sommer spielen. Da ist nicht überall 40 Grad", sagte der Manager vor der Winterpause.

Tekpetey war auf Vermittlung von Schalke-Legende Gerald Asamoah im Winter 2015/2016 nach Gelsenkirchen gekommen. Für die U23 traf Tekpetey in 16 Spielen viermal.

Für Tekpetey wird es die erste Teilnahme am Afrika Cup sein. Das Turnier wird bis 5. Februar im westafrikanischen Gabun ausgetragen. Ghana hatte beim letzten Afrika Cup vor zwei Jahren im Finale gegen die Elfenbeinküste verloren.

Schalkes Aufgebot in der Rückrunden-Vorbereitung - Stand: 2. Januar

Torhüter: Fährmann, Giefer, Wellenreuther, Nübel

Abwehr: Höwedes, Kolasinac, Caicara, Kehrer, Uchida, Riether, Naldo, Nastasic, Neumann

Mittelfeld: Geis, Meyer, Goretzka, Konoplyanka, Aogo, Stambouli, Sam, Schöpf

Sturm: Reese, Avdijaj, Choupo-Moting

Es fehlen: Embolo, Huntelaar, Di Santo (verletzt), Bentaleb, Baba, Tekpetey (alle Afrika-Cup)