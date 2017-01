Das SparkassenMasters gehen in die nächste Runde. Mit der SG Wattenscheid 09 ist auch ein Regionalligist wieder mit am Start.

An zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden kämpfen die Senioren-, Reserve- und Frauenmannschaften der Bochumer Fußballvereine um den Titel. Am siebten und achten Januar geht es mit den Qualifikationsrunden los, bevor es am 15. Januar in den Endspieltag geht.

Wieder mit dabei ist die SG Wattenscheid 09. Der Sieger aus dem Vorjahr gilt als absoluter Titelfavorit. Kein Wunder, ist die SGW doch der einzige Regionalligist im Teilnehmerfeld. In der Vorrunde steht der Mannschaft von Trainer Farat Toku neben zwei Kreisligisten auch SW Eppendorf aus der Bezirksliga gegenüber. "Wir werden viele junge Spieler einsetzen. Sie sollen Spaß haben und zeigen, was sie drauf haben. Am Ende ist wichtig, dass wir den Verein SG Wattenscheid 09 gut präsentieren und sich niemand verletzt", sagt Toku. Im weiteren Verlauf der Sparkassen-Masters könnte die Zuschauer dann eine Neuauflage des letztjährigen Finales erwarten, denn auch CSV SF Bochum-Linden ist wieder mit am Start.

Der letztjährige Halbfinalist Concordia Wiemelhausen geht auch in dieser Saison wieder ambitioniert in die Qualifikationsrunde, wie Trainer Jürgen Heipertz klarstellt. „Wir wollen unsere Spiele gewinnen. Wir wissen jedoch auch, dass viele starke Mannschaften dabei sind. Wir müssen einfach schauen wie es läuft. Das Turnier ist eine schöne Abwechslung für die Jungs und es macht jedem Spieler Spaß dort zu spielen.“

Auch die Bezirksliga ist dieses Jahr wieder vertreten. Der FC Neuruhrort hat im letzten Jahr den dritten Platz belegt. Dieser ist auch in diesem Jahr als Minimalziel von Trainer Dino Degenhard ausgeschrieben worden. „Die Konzentration liegt auf der Meisterschaft, dennoch gehen wir ins Turnier um den Platz aus dem letzten Jahr zu erreichen.“ Auf den Hallenboden wird Degenhard am Wochenende die bestmögliche Mannschaft stellen. Der Rest wird am Wochenende in die Wintervorbereitung starten und eine Einheit auf dem Rasen abhalten.