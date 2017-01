Timon Wellenreuther, bei Schalke nur Torwart Nummer vier hinter Ralf Fährmann, Fabian Giefer und Alexander Nübel, kann die Königsblauen verlassen.

Der U21-Nationaltorwart steht angesichts der Konkurrenz nie im Kader und hat in dieser Saison nur in der Regionalliga viermal Spielpraxis gesammelt. „Ich hätte vollstes Verständnis, wenn er wechseln wollte“, sagt S04-Manager Christian Heidel. In der vergangenen Saison war Wellenreuther an RCD Mallorca ausgeliehen, im Sommer läuft sein Vertrag aus.